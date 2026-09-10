لجنة الحفاظ على التراث المعماري الحديث في الشارقة تعقد اجتماعها الأول

الشارقة في 10 سبتمبر / وام / عقدت لجنة تنفيذ السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث في إمارة الشارقة اجتماعها الأول برئاسة الشيخة نوار بنت أحمد القاسمي، رئيسة اللجنة ومديرة مؤسسة الشارقة للفنون.

وناقش الاجتماع، الذي استضافه مبنى "الطبق الطائر"، آليات التعاون المشترك لحماية التراث المعماري الحديث وصونه، بما يرسخ الهوية الثقافية والتاريخية للإمارة ويعزز الوعي المجتمعي بأهميتها.

وشهد الاجتماع التأسيسي مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والبلديات في الإمارة، للعمل على وضع إطار متكامل يشمل إعداد التشريعات والسياسات اللازمة لحصر المباني ذات القيمة الثقافية وتوثيقها وإعادة تأهيلها.

وتستند مهام اللجنة إلى السياسة الوطنية التي أقرتها وزارة الثقافة عام 2025، بهدف تفعيل دور هذه المواقع واستدامتها لتستوعب الاستخدامات المعاصرة ضمن النسيج الحضري للشارقة مع الحفاظ على ذاكرتها التاريخية.

ويأتي عمل اللجنة امتدادا لجهود إمارة الشارقة ومؤسسة الشارقة للفنون في إحياء المباني المعمارية الحديثة وتحويلها إلى فضاءات للفنون والتعلم والتفاعل المجتمعي.

وقد أثمرت هذه الجهود عن إعادة تأهيل مشاريع رائدة، من أبرزها مبنى "الطبق الطائر"، ومصنع الثلج في كلباء، واستوديوهات الحمرية، ورواق الفوتوغراف، وقصر الفنون وعيادة الذيد القديمة، ومدرستا القاسمية وخالد بن محمد، وسوق الجبيل القديم، وغيرها من المعالم البارزة.