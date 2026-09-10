شرطة دبي تنجز المرحلة الأولى للطاقة الشمسية وتخفض الانبعاثات 20%

دبي في 10 سبتمبر / وام / أنهت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للدعم اللوجستي، المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية عبر استكمال تهيئة 28 موقعاً شرطياً، مما يسهم في خفض 26 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، أي ما يعادل 20% من إجمالي انبعاثات مبانيها.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة استراتيجية أُطلقت خلال مؤتمر "COP28"، لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، ودعم استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات واستراتيجية الطاقة النظيفة 2050، إلى جانب التزام شرطة دبي بصفتها أول جهاز شرطي في العالم ينضم رسمياً إلى ميثاق الأمم المتحدة العالمي.

وأكدت المهندسة مريم راشد بونفور، مدير ملف مشاريع كفاءة الطاقة في إدارة البيئة والصحة والسلامة بالإدارة العامة للدعم اللوجستي، أن هذا المشروع الاستراتيجي يشكل جزءاً من رؤية متكاملة لرفع كفاءة المباني وترشيد الاستهلاك، مشيرة إلى أن خطة المشروع تمتد على مدار 25 عاماً وتُنفذ وفق مراحل مدروسة تراعي طبيعة واحتياجات المباني الشرطية دون التأثير في كفاءة العمليات.

وأوضحت أن شرطة دبي تستعد لاستئناف المرحلة الثانية من المشروع خلال الربع الأخير من العام الجاري، لمواصلة التوسع التدريجي في تطبيق حلول الطاقة الشمسية وتعزيز التحول نحو مبانٍ خضراء وصديقة للبيئة.