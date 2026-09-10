"أوقاف دبي" تحتفي بالمرأة الإماراتية

دبي في 10 سبتمبر / وام / احتفت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي بيوم المرأة الإماراتية 2026، من خلال تنظيم فعالية تحت عنوان "إرثٌ يلهم.. وطموحٌ يصنع المستقبل"، وذلك انسجاماً مع الشعار الرسمي للمناسبة هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل".

وهدفت الفعالية إلى تسليط الضوء على مسيرة المرأة الإماراتية وإسهاماتها الفاعلة في التنمية وبناء مستقبل مستدام، مع التركيز على دعم طموحاتها ورفع وعيها بالصحة وجودة الحياة.

وتضمن برنامج الفعالية جلسة رئيسية بعنوان "بين العمل والحياة.. كيف نصنع التوازن"، قدمتها المدربة عبير المطروشي، مدربة التطوير المهني والشخصي، حيث تناولت سبل تحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والشخصية.

كما أتيحت الفرصة للموظفات لابتكار "لوحة الرؤية الإماراتية" للتعبير عن تطلعاتهن وأهدافهن المستقبلية، إلى جانب تنظيم ورش تفاعلية متنوعة في مجالات الصحة والجمال والأزياء بالتعاون مع جهات طبية متخصصة.

ورفعت وفاء الشامسي، رئيسة اللجنة النسائية في "أوقاف دبي"، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تقديرا لدعم سموها اللامحدود لمسيرة المرأة الإماراتية.

وأكدت الشامسي حرص المؤسسة على توفير بيئة داعمة ومحفزة تتيح للمرأة تطوير قدراتها وتحويل طموحاتها إلى إنجازات ملموسة، بما يترجم رؤية القيادة الرشيدة في التمكين وصناعة الأثر.