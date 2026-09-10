تخريج دفعة "استعد" الثالثة

رأس الخيمة ‏في 10 سبتمبر / وام / احتفلت دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة بتخريج الدفعة الثالثة من منتسبي برنامج "استعد" لتأهيل الباحثين عن عمل، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

وشهد حفل التخريج توقيع الجانبين مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات تنمية الموارد البشرية، والتدريب والتطوير المهني، والبحث العلمي، بما يدعم أولويات التنمية وتأهيل الكوادر الوطنية في الإمارة.

وأكدت سعادة سارة أحمد الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة، أن البرنامج يجسد توجه الدائرة للاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الباحثين عن عمل عبر تزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة للانتقال بثقة إلى الحياة المهنية، مشيدة بأهمية الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية كالجامعة الأمريكية لتطوير برامج نوعية تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي وتواكب متطلبات سوق العمل.

وأوضح سعادة الدكتور بسام علم الدين، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، أن برنامج "استعد" يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاع الأكاديمي والجهات الحكومية في إعداد الكفاءات الوطنية، مؤكداً التزام الجامعة بدعم مبادرات التنمية وتمكين الشباب.

تضمن البرنامج مسارات تدريبية متخصصة شملت خدمة العملاء، وتحليل البيانات، والمهارات الإدارية، والمحاسبة، والتقنيات الحديثة، والجودة، إلى جانب تطوير المهارات الشخصية لضمان الانخراط الفاعل والمنافسة بقوة في سوق العمل.