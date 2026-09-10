أعداد قياسية للنسور بيضاء الذيل في النمسا

فيينا في 10 سبتمبر /وام/ سجلت أعداد النسور ذات الذيل الأبيض في النمسا رقماً قياسياً جديداً، برصد 123 زوجاً وتسجيل تكاثر 82 منها، منذ عودة هذا النوع إلى البلاد قبل نحو 25 عاماً .

أكد تقرير منظمة الصندوق العالمي للطبيعة "WWF"، أهمية توسيع نطاق التدابير الوقائية لضمان تعافي أعداد النسر ذي الذيل الأبيض.

وقالت المنظمة "عودة النسر ذي الذيل الأبيض ثمرة 25 عامًا من الجهود المركزة".

وحذر كريستيان بيتشلر خبير حماية الأنواع بالمنظمة، من التهديدات التي تواجه هذه الطيور، لاسيما الصيد غير القانوني وجرائم الحياة البرية وحماية موائلها.

وتظهر أحدث البيانات وجود تجمعات من النسور ذات الذيل الأبيض، تعيش في سهول نهر الدانوب الفيضية غرب العاصمة فيينا، وفي ولايات "بورغنلاند"، و"النمسا العليا" و"شتايرمارك"، فيما تضم ولاية "النمسا السفلى" أكبر عدد من النسور ذات الذيل الأبيض على مستوى النمسا، حيث تحتضن منطقة "فالدفيرتل" وحدها نحو 67 زوجًا، منها 38 زوجًا متكاثرًا، ما يعادل نحو نصف أعداد الطيور المتكاثرة المسجلة على مستوى البلاد.