دبي للثقافة تستعد لاستضافة إيسيا 2026 للفنون الرقمية

دبي في 10 سبتمبر /وام/ بحثت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” مع منظمة “إيسيا الدولية”، في النمسا، آفاق التعاون وتطوير برامج مشتركة في مجالات الفنون الرقمية والواعدة، بما يدعم تبادل المعرفة ويوسع الفرص الدولية أمام الفنانين والمبدعين الإماراتيين والمقيمين في الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة هالة بدري، مدير عام “دبي للثقافة”، مع إيرندي فيرغارا، رئيسة منظمة “إيسيا الدولية”، وإيفيراردو رييس، أمين عام المنظمة، ضمن زيارة رسمية لوفد الهيئة إلى مدينتي لينز وفيينا، بهدف تعزيز التواصل مع المؤسسات والمراكز الإبداعية الدولية واستكشاف فرص الشراكة في مجالات الفن والتكنولوجيا.

واستعرضت بدري جهود الهيئة لتطوير منظومة متكاملة للفنون الرقمية في دبي، ومن أبرزها “خارطة طريق الفنون الرقمية” و”متحف دبي للفنون الرقمية”، الذي يشكل منصة للتجارب الفنية الغامرة والبحث والتعليم، ويدعم مكانة الإمارة على خريطة الابتكار الثقافي العالمي.

وناقش اللقاء البرنامج الفني والأكاديمي للنسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة “ISEA2026”، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 6 إلى 15 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الفنانين والممارسين والقيمين وخبراء الفنون الرقمية من مختلف أنحاء العالم.

وأكدت بدري أهمية المؤتمر في ربط منظومة دبي الثقافية والإبداعية بمجتمع عالمي متخصص في الفنون والعلوم والتكنولوجيا، وتعزيز تبادل الخبرات بين المبدعين في الدولة ونظرائهم عالميا.

كما بحث الجانبان الاستفادة من شبكة العلاقات الدولية للمؤتمر وتحويل استضافة دبي له إلى إرث مستدام، إلى جانب تعزيز مشاركة “دبي للثقافة” ضمن شبكة “إيسيا الدولية”، وتطوير برامج مشتركة لنقل المعرفة وبناء شراكات طويلة المدى، تفتح مسارات وفرصا دولية جديدة أمام الفنانين والمبدعين الإماراتيين والمقيمين في الدولة