هيئة تنمية المجتمع تعزز الأثر الاجتماعي المستدام بدبي

دبي في 10 سبتمبر / وام / استضافت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، الاجتماع الثالث للجنة المسؤولية المجتمعية في الإمارة لعام 2026 بنادي ذخر في الصفا.

ويهدف الاجتماع، الذي عُقد تحت إشراف غرف دبي ضمن منظومة الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوجيه الموارد والخبرات نحو الأولويات المجتمعية دعماً لمستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".

تخلل الاجتماع جولة ميدانية في نادي ذخر للاطلاع على الخدمات المخصصة لكبار المواطنين، وبحث فرص توظيف قدرات القطاع الخاص للارتقاء بها، كما استعرضت غرف دبي نتائج مؤشرات الأداء للربع الثالث من العام الجاري، لضمان قياس أثر المبادرات وتوافق الخطوات المقبلة مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع.

وأكدت شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، أن دعم مبادرات نادي ذخر يمثل نموذجاً فاعلاً لتوجيه الموارد نحو تعزيز جودة حياة كبار المواطنين واستقلاليتهم.

وأوضح مروان بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة "جود"، أن المؤسسة تعمل على ربط إمكانات القطاع الخاص بالفرص التنموية، لتتجاوز المساهمات مجرد الدعم المالي وصولاً إلى توظيف المعرفة والخبرات. وأشارت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إلى توجه اللجنة لعقد اجتماعاتها المقبلة ميدانياً في مقار الجهات الأعضاء، بهدف تبادل المعرفة والاطلاع المباشر على الممارسات المؤسسية الناجحة.