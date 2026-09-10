فرسان الإمارات يدافعون عن لقب مونديال القدرة للخيول غدا في البرتغال

لشبونة في 10 سبتمبر/ وام/ يخوض فرسان الإمارات صباح غد، منافسات بطولة العالم للقدرة للخيول بعمر 8 سنوات، التي تقام في منطقة باروكا دي ألفا لمسافة 120 كيلومتراً، برعاية طيران الامارات وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بمشاركة فرسان يمثلون 26 دولة.

ويتطلع فرسان الإمارات إلى مواصلة التألق في المونديال والدفاع عن لقبي الفردي والفرق اللذين تم تحقيقهما في النسختين الماضيتين. وتضم قائمة فرسان الإمارات 13 فارساً، منهم 5 فرسان يمثلون منتخب الإمارات

في فئة الفرق : سالم حمد ملهوف الكتبي، وعيسى عبدالله عيسى ، وراشد المهيري ، وناصر السويدي وعلي الفلاسي، فيما تضم بقية القائمة كلا من منصور سعيد الفارسي، وهزاع محمد المعمري، وأحمد درويش، وسالم مبارك الهاملي، وحميد خليل الحوسني، وسيف فهد عبدالرحمن، وهزاع محمد الصيعري، وإبراهيم إسماعيل الحوسني.

ويقام السباق على 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كيلومتراً، فيما تمتد المرحلتان الثانية والثالثة لمسافة 30 كيلومتراً لكل منهما، قبل خوض المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كيلومتراً.

وأكمل فرسان الإمارات جاهزيتهم باجراء قياسات الأوزان للمشاركين و الفحص البيطري للخيول إلى جانب عقد الاجتماع الفني، الذي جرى خلاله استعراض اللوائح والتعليمات التنظيمية والفنية ومسارات السباق ومراحله. كما أقيمت مراسم حفل افتتاح البطولة في بلدة ألكوشيتي، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي للفروسية واللجنة المنظمة ووفود الدول المشاركة، حيث شهد الحفل تقديم المنتخبات المشاركة، قبل انطلاق منافسات المونديال بحضور أحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية والمدير الفني لمنتخب الإمارات.

ويدخل فرسان الإمارات المنافسات بطموحات كبيرة للمحافظة على اللقبين، بعدما جمعوا بين ذهبيتي الفردي والفرق في جزيرة سردينيا الإيطالية عام 2024، وكرروا الإنجاز في جوليانج الفرنسية عام 2025، بما يضعهم في صدارة المرشحين للقب، وعطفا على السجل الحافل للامارات في تاريخ البطولة، باحراز لقب الفردي ثماني مرات، إلى جانب الفوز بلقب الفرق في النسختين الأخيرتين.

واكد المدرب إسماعيل محمد جاهزية الفرسان لخوض منافسات بطولة العالم، مؤكداً أن الخبرة وجودة الخيول تعززان فرص المنتخب في المنافسة على اللقب ومواصلة إنجازاته السابقة.

واضاف أن فرسان الإمارات يملكون الخبرة الكافية للتعامل مع سباق يمتد لمسافة 120 كيلومتراً، إلى جانب قدرتهم على إدارة الخيول والتعامل مع مختلف مراحله، لافتاً إلى أن الإمارات تمثل رقماً صعباً في بطولات القدرة بصورة عامة، وليس في بطولة الخيول بعمر 8 سنوات فقط، وأن سجلها الحافل بالألقاب مشيرا إلى أن مسار السباق لن يكون سهلاً إضافة إلى عامل الطقس في ظل الأجواء الحارة نسبياً.

وأكد المدرب محمد السبوسي ثقته الكبيرة بقدرة فرسان الإمارات على تحقيق لقب بطولة العالم .

وأضاف السبوسي ان رياضة القدرة الإماراتية تواصل مسيرتها العالمية بتميز، بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، ما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات في صدارة هذه الرياضة وتحقيق العديد من الإنجازات في أبرز المحافل الدولية.

وقال الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي إن الاستعدادات لبطولة العالم بدأت مبكرا قبل عدة أشهر، وشملت السفر وتجربة عدد من الخيول قبل اختيار الأنسب للمشاركة في هذا المحفل العالمي متوقعاً أن يشهد السباق سرعات عالية ومنافسة قوية.

وأضاف أنه سيشارك على صهوة فرس سبق له خوض إحدى المنافسات معها في فرنسا معرباً عن أمله في أن تكون على الموعد .