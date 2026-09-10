بلدية دبي تطلق أول برنامج تبادل معرفي يستهدف إيفاد الشباب الإماراتي إلى كوريا الجنوبية

دبي في 10 سبتمبر / وام / أطلقت بلدية دبي أول برنامج تبادل معرفي مبتكر يستهدف إيفاد الشباب الإماراتيين من المهندسين والمتخصصين في مجالات العمل البلدي إلى مدينة سيؤول في كوريا الجنوبية الشقيقة.

ويهدف البرنامج إلى بناء القدرات الوطنية، وتمكين العقول الإماراتية، بالإضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات وتوظيفها في تطوير أبحاث ومشاريع تطبيقية وحلول حضرية ذكية، تسهم في الارتقاء بالبنية التحتية لإمارة دبي وجعلها أكثر استدامة وتقدما، بما يرسخ ريادتها كنموذج عالمي لتصميم مدن المستقبل المرنة.

وأكد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن هذا البرنامج النوعي يترجم رؤية البلدية وإيمانها العميق بأن بناء كفاءات الشباب الإماراتي هو استثمار حقيقي في صناعة وتصميم وقيادة مستقبل المدينة.

وأوضح معاليه أن البرنامج يجسد التوجه نحو تعزيز الشراكات العالمية مع المؤسسات الرائدة، مشيرا إلى أن المدن الأكثر جاهزية للمستقبل هي التي تمنح شبابها فرصة رسم ملامحها وتصميم حلولها، لتبقى دبي دائما مدينة تبنى من أجل الإنسان والأسرة، وتجعل من الرفاهية وجودة الحياة محورا لها، مع إعطاء الأولوية للاستدامة والنمو.

وقال ابن غليطة إن البرنامج يرمي إلى تمكين الشباب من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وتوظيفها لابتكار مبادرات وحلول حضرية استراتيجية ضمن مجالات العمل البلدي، بدءا من التخطيط والتجديد الحضري، مرورا بالإدارة الذكية والمتكاملة لعمليات المدن ومشاريع تجميلها، وصولا إلى الجاهزية العالية في مواجهة الأزمات والكوارث بكفاءة ومرونة.

ويتضمن البرنامج مسارين متكاملين، حيث يتمثل المسار الأول في برنامج معرفي وتطبيقي ينفذ بالتعاون مع المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST)، ليركز على تطوير دراسات وحلول تطبيقية في مجالات العمل البلدي ذات الأولوية.

ويأتي هذا المسار تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير، والابتكار، وتطوير قدرات الكفاءات الشابة في التخطيط الحضري وإدارة البنية التحتية، من خلال ابتكار حلول ذكية ترتقي بجودة حياة السكان والزوار.

ويشمل المسار الثاني تنظيم زيارات معرفية وميدانية إلى أبرز المشاريع المتخصصة في مدينتي سيؤول وإنشيون، للاطلاع على أفضل الممارسات الكورية الرائدة في مجالات التخطيط الحضري، والمدن الذكية، والإدارة المتكاملة للنفايات، والاستدامة، والاقتصاد الدائري، فضلا عن التصميم والهندسة وإدارة الطوارئ، مما يضمن نقل المعرفة وتكييف هذه التجارب لتتناسب مع احتياجات دبي وتوجهاتها المستقبلية.

تتضمن الزيارات الميدانية مركز سيؤول لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام للتعرف على الممارسات المبتكرة في الاقتصاد الدائري، ومركز سيؤول للذكاء الاصطناعي والمدن الذكية للوقوف على توظيف تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في إدارة المدن وأنظمة الاستجابة والتنسيق المتكامل، كما سيزور المبتعثون مشروع دونغ ديمون ديزاين بلازا (DDP) للمصممة العالمية زها حديد للاطلاع على المفاهيم التصميمية والتقنيات الهندسية المتقدمة، إلى جانب منطقة سونغدو للأعمال الدولية التي تمثل نموذجاً شاملاً لتخطيط المدن الذكية وتطوير بنيتها التحتية وخدماتها الحضرية.

ويقوم البرنامج على نهج التخطيط الاستباقي الرامي إلى تحديد فرص التطوير المتاحة ضمن مشاريع بلدية دبي، وربطها بالاحتياجات التنموية والفعلية للمدينة، وذلك من خلال دراسة المشاريع الحالية والمستقبلية وتوظيفها لتطوير حلول عملية مشتركة مع المعهد الكوري، استناداً إلى أحدث الممارسات والدراسات العالمية في هذا المجال.

ويستمر برنامج التبادل المعرفي لمدة خمسة شهور، مركزا على ثلاثة محاور رئيسية داعمة لعمليات المدينة، حيث يتمحور الأول حول السلوك والتجديد الحضري المستدام، وتجميل المدينة، والزراعة، والاستدامة التي تضع الإنسان في جوهر المناطق الحضرية، بالإضافة إلى إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

ويركز المحور الثاني على الإدارة المتكاملة للنفايات، والحد منها من المصدر عبر أنظمة الاقتصاد الدائري لتعزيز جودة الحياة؛ أما المحور الثالث، فيُعنى بإدارة الكوارث والمرونة الحضرية، وتقييم المخاطر والتأهب المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، لتمكين المدينة من التعامل مع المتغيرات المستقبلية بكفاءة.

وسيعمل المبتعثون طوال فترة البرنامج على تطوير وصياغة عدد من الدراسات والمشاريع التطبيقية، ليتم تقديمها في ختام مدة الابتعاث كدراسات متكاملة لمشاريع بلدية دبي قابلة للقياس والتنفيذ مستقبلا ضمن المحاور الرئيسية.

وتواصل بلدية دبي من خلال هذه المبادرة النوعية استثمارها في طاقات الشباب الإماراتي، وتنمية خبراتهم ليقودوا تصميم وتنفيذ مشاريع تحولية مبتكرة، بما يتكامل مع رؤية إمارة دبي الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها لتكون على أتم الجاهزية لقيادة المستقبل.