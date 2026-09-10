الجناح الإماراتي يختتم مشاركته بمعرض العلمين للطيران والفضاء

العلمين في 10 سبتمبر/وام/ اختتم الجناح الوطني لدولة الإمارات، اليوم مشاركته في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026،مستقطبا 3,805 زائرين وأعضاء وفود، وعقد 136 اجتماعاً ولقاءً، واستقبل 13 وفداً رفيع المستوى من كبار المسؤولين والقيادات العسكرية من مختلف الدول المشاركة.

وجاءت المشاركة الثانية للجناح بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبتنظيم من مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مدن"، في إطار جهود تعزيز حضور الشركات والجهات الوطنية في المنصات الدولية المتخصصة بقطاعات الطيران والفضاء والدفاع، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات وتبادل الخبرات.

وشكل الجناح الوطني، الذي يعد الأكبر في المعرض، منصة جمعت الشركات والجهات الإماراتية المشاركة بنظيراتها من مختلف الدول، لاستعراض قدراتها وحلولها وتقنياتها في قطاعات الطيران والدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي إطار اللقاءات الثنائية، عقدت مجموعة "إيدج" 16 اجتماعاً، فيما أجرت "أبوظبي للطيران" 25 اجتماعاً، وعقدت "Generation 5 " ثمانية اجتماعات، و"مالتي ليفل جروب MLG" ستة اجتماعات، إلى جانب لقاءات واجتماعات أخرى للجهات والشركات المشاركة.

وعززت المشاركة حضورها بعقد شراكات جديدة، تمثلت في توقيع مذكرتي تفاهم؛ الأولى بين "أبوظبي للطيران" و"إير كايرو" خلال اليوم الأول، والثانية بين "أبوظبي للطيران" وشركة "الخدمات الجوية البترولية" خلال اليوم الثاني، في خطوة تعكس دور المشاركة في تحويل اللقاءات والفرص التي يوفرها المعرض إلى شراكات عملية تدعم التعاون في قطاع الطيران.