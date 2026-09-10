عجمان تستعرض خدمات الجيل القادم لتصفير البيروقراطية

عجمان في 10 سبتمبر / وام/ نظمت دائرة عجمان الرقمية، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ، "ملتقى خدمات الجيل القادم 2026"، الذي استضافته دائرة التنمية الاقتصادية ضمن جهود مشتركة لتطوير الخدمات الحكومية، والارتقاء بتجربةالمتعاملين، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في الإمارة.

حضر الملتقى الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية وعدد من القيادات وممثلي الجهات الحكومية في إمارة عجمان.

وجاء الملتقى الذي عقد في مركز الإمارات للضيافة ضمن جهود تطوير خدمات الجيل القادم، في إطار برنامجي تصفير البيروقراطية والتجربة الشاملة، وركز على تبسيط الرحلات الحكومية،وتقليل الإجراءات، وتقديم خدمات أكثر تكاملاً واستباقية، تستجيب لاحتياجات الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية.

واستعرض الملتقى أبرز التجارب والممارسات التي تسهم في إعادة تصميم الخدمات من منظور المتعامل، إلى جانب تسليط الضوء على النماذج المتميزة في تبسيط الإجراءات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات الحكومية المتكاملة.

وشهد الملتقى استعراض توجهات تطوير الخدمات الحكومية، وإبراز النماذج التي تدعم تبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل بين الجهات، وتوظيف التقنيات الحديثة في تصميم خدمات أكثر استباقية وكفاءة.

وأكدت سعادة الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، أن خدمات الجيل القادم تمثل تحولاً في طريقة التفكير بالخدمة الحكومية، وليس في الأدوات المستخدمة لتقديمها فقط.

وقالت إن المتعامل لا يفترض أن يرى التعقيد الموجود خلف الخدمة، ولا ان يتحمل عبء التنسيق بين الجهات، موضحة أن احتياجه واحد، وتجربته يجب ان تكون واحدة.

وأضافت أن الحديث عن خدمات الجيل القادم لا يقتصر على تقديم خدمةأسرع، بل يمتد إلى خدمة تعرف ما يحتاجه المتعامل، وتصل إليه في الوقت المناسب وتنجز رحلته بأقل جهد ممكن.

وأشارت إلى أن النجاح الحقيقي يتمثل في جعل البساطة هي ما يشعر به المتعامل مهما كان حجم العمل الذي يجري خلف الخدمة، مؤكدة أن هذاالتوجه يعكس حرص عجمان على تطوير خدمات حكومية أكثر قرباً من الناس و استجابة لتوقعاتهم.

من جانبه، أكد سعادة سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن تصفير البيروقراطية يمثل مرحلة متقدمة في تطوير العمل الحكومي، تقوم على إعادة تصميم رحلة المتعامل من جذورها،والانتقال من تحسين الإجراءات بصورة جزئية إلى بناء خدمات أكثر ذكاءً و سلاسة وتكاملاً.

وقال إن استضافة دائرة التنمية الاقتصادية للملتقى تعكس حرصها على دعم و تطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بقطاع الأعمال، وتعزيز سهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أن خدمات الجيل القادم لاتقتصر على تقليل الخطوات أو اختصار الوقت، بل تستهدف بناء تجربة ذكية تستبق احتياجات المستثمر وصاحب المنشأة، وتقدم له الخدمة بوضوح وبأقل قدر من الجهد والتعقيد.

وأضاف أن كل إجراء يُختصر، وكل متطلب يعاد تقييمه، وكل رحلة خدمية يعادتصميمها، يمنح قطاع الأعمال مساحة أوسع للنمو، ويدعم تنافسية عجمان كبيئة اقتصادية جاذبة ومرنة ومواكبة للمستقبل.

وأشار إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في تطوير الخدمات الحكومية يفتح آفاقاً جديدة للانتقال من الخدمات التفاعلية إلى الخدمات الاستباقية من خلال فهم احتياجات المتعاملين بصورة أعمق، وتحديد فرص التبسيط ورفع جودة القرار، وتسريع إنجاز الخدمات.

وفي إطار تحفيز الجهات الحكومية على تطوير خدمات أكثر كفاءة واستباقية،أعلن الملتقى فئات الجوائز المرتبطة ببرنامجي تصفير البيروقراطية والتجربةالشاملة.

وشملت فئات الجوائز التي جرى الإعلان عنها: تصفير البيروقراطية الحكومية في قطاع الأعمال، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تصفير البيروقراطية،وأفضل خدمة في التجربة الشاملة، والخدمات الحكومية المقدمة للحكومة،وتصفير البيروقراطية لتسهيل حياة الناس، وأفضل باقة لخدمات متكاملةواستباقية، إلى جانب فئة المتعامل المتعاون.

ويعزز "ملتقى خدمات الجيل القادم 2026" توجه إمارة عجمان نحو تطويرمنظومة حكومية أكثر تكاملاً ومرونة، تقوم على تبسيط الإجراءات، وإزالةالخطوات غير الضرورية، وتصميم خدمات تبدأ من احتياج المتعامل وتنتهي بنتيجة واضحة وملموسة.

وام / يعقوب العوضي