التعادلات تحسم نتائج اليوم الأول من الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 10 سبتمبر / وام / انطلقت اليوم منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات، انتهت جميعها بالتعادل الإيجابي.

ففي المباراة الأولى، تعادل الجزيرة مع النصر 1-1 في استاد محمد بن زايد، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 13 نقطة، والنصر إلى 5 نقاط.

كما تعادل يونايتد مع شباب الأهلي 1-1 أيضا في المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم ليرفع يونايتد رصيده إلى 7 نقاط، وشباب الأهلي إلى 10 نقاط.

وفي المباراة الثالثة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد تعادل العين مع الوصل 2-2، ليرفع العين رصيده إلى 13 نقطة، والوصل إلى 10 نقاط.