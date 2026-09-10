"معرفة دبي" تطلق إطارا شاملا لإعداد الطلبة لوظائف المستقبل

دبي في 10 سبتمبر / وام / أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي "إطار الجاهزية للمستقبل"، الذي يتضمن تسعة معايير للإرشاد الأكاديمي والمهني في المؤسسات التعليمية الخاصة، بهدف تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مستنيرة وإعدادهم للانخراط بثقة في قطاعات العمل المستقبلية الأكثر طلبا.

ويشكل "إطار الجاهزية للمستقبل: معايير دبي للإرشاد الأكاديمي والجاهزية المهنية في المؤسسات التعليمية بدبي" مرجعا للمؤسسات التعليمية، يمتد من السنوات الدراسية الأولى وحتى التخرج، ويتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية "D33" واستراتيجية التعليم في دبي 2033.

وتضمن المعايير حصول الطلبة على إرشاد أكاديمي ومهني منظم، وتنمية مهاراتهم الحياتية والرقمية، وإتاحة تجارب تعلم واقعية، إلى جانب تعزيز المشاركة الأسرية والوصول إلى تقنيات المستقبل، ومنها الذكاء الاصطناعي، وتوفير دعم شخصي وشامل للطلبة بمن فيهم أصحاب الهمم.

وقالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في الهيئة، إن الإطار يتجاوز مساعدة الطلبة على اختيار المواد والبرامج الدراسية والجامعات، ليركز على إعداد الأجيال الناشئة وتمكينها من مهارات المستقبل، بما يجعلهم أكثر ثقة وقدرة على التكيف ومستعدين لقيادة وظائف الغد.

ونشرت الهيئة دليلين لدعم تطبيق الإطار، أحدهما للمدارس الخاصة والآخر لمؤسسات التعليم العالي، يتناولان الإرشاد المنظم، ومهارات المستقبل، والمسارات المهنية، والتعلم التجريبي، ورؤى سوق العمل، والمشاركة الأسرية والمجتمعية، والإرشاد الرقمي والمدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ومنحت الهيئة المدارس الخاصة مهلة ثلاث سنوات لتطبيق خدمات الإرشاد أو تطويرها، وستنظم سلسلة ورش تعريفية لدعم التطبيق.

كما أبرمت الهيئة اتفاقية تعاون مع الجمعية الوطنية للتطوير المهني في الولايات المتحدة "NCDA"، تشمل البحث والتطوير المهني وبرامج التدريب والاعتماد وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأكد الدكتور بريت أندرسون، الرئيس المنتخب للجمعية، أن التعاون يستهدف بناء ممارسات إرشادية عالية الجودة تساعد الطلبة على اتخاذ قرارات مستنيرة والاستعداد لمستقبل حافل بالفرص.