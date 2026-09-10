"بدر-250"من Generation 5 المصنوعة كليا بالإمارات تلفت الأنظار في ظهورها الأول بالعلمين للطيران والفضاء

العلمين – مصر في 10 سبتمبر / وام / اختتمت شركة "Generation 5" القابضة مشاركتها في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بجمهورية مصر العربية، التي حظيت خلالها طائرة "بدر-250" باهتمام لافت من كبار المسؤولين والقادة والوفود الرسمية التي زارت جناح الشركة، في أول ظهور للطائرة في المعرض بمنطقة عرض الطائرات إلى جانب عدد من الطائرات المشاركة.

وتعد "بدر-250" أول طائرة هجومية خفيفة يتم تصميمها وتطويرها وتصنيعها بالكامل في دولة الإمارات، وقد طورتها "Generation 5" لتوفير قدرات متعددة ضمن منصة جوية خفيفة، مع هيكل مصنوع من ألياف الكربون ومحرك توربيني أحادي ومنظومة مهام تتيح استخدام مجموعة من منظومات التسليح والذخائر الموجهة.

واطلع زوار المعرض على طائرة "بدر-250" عن قرب، وتعرفوا إلى قدراتها ومواصفاتها الفنية وإمكاناتها التشغيلية، فيما قدم فريق "Generation 5" شرحا حول تصميمها والمهام التي صممت لتنفيذها، بما في ذلك الإسناد الجوي القريب والاستطلاع والمراقبة والاستطلاع المسلح وغيرها من المهام والعملياتية.

وفي المنصة الداخلية للشركة، استعرضت "Generation 5" أيضا مجموعة من منتجاتها وحلولها الدفاعية، شملت الطائرة التدريبية "بدر-250T"، والمركبة غير المأهولة "كوبرا"، وصواريخ "الحداه"، ومركبة "مزيد" المزودة بمنظومة إطلاق الصواريخ، ومنظومة "الدرع" للدفاع الجوي قصير المدى، والمركبة المدرعة "سويحان"، إضافة إلى منتجات قسم الصناعات المتقدمة، حيث أبدى زوار المنصة إعجابهم بالمنتجات والقدرات التي استعرضتها الشركة.

وشهدت مشاركة الشركة عقد سلسلة من اللقاءات مع جهات حكومية وعسكرية وشركات متخصصة ومشغلين ومستثمرين، أبدى خلالها عدد من ممثلي الجهات المشاركة اهتماما بمنتجات Generation 5 وقدراتها، وجرى بحث فرص التعاون في مجالات التصنيع والتطوير والتكامل التقني والبحث والتطوير.