رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الألماني تكريماً لسموه في إطار "زيارة دولة" إلى ألمانيا

برلين في 10 سبتمبر/وام/ حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم مأدبة العشاء التي أقامها تكريماً لسموه، فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية المانيا الاتحادية..وذلك في إطار "زيارة دولة" يقوم بها سموه إلى ألمانيا.

وتبادل سموه والرئيس الألماني خلال اللقاء الأحاديث الودية معرباً سموه عن شكره لفخامته على حفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق خلال الزيارة، وتقديره لكلمته التي عبر خلالها عن عمق العلاقات وقوة الشراكة المتميزة التي تجمع البلدين وما يتطلعان إليه من مستقبل أكثر ازدهاراً.

وقال سموه إن العلاقات الإماراتية - الألمانية تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين مشيراً إلى إسهام الجالية الألمانية ورواد الأعمال الألمان في مجتمع الإمارات، وهم جزء من قصة نجاحها، ونتطلع إلى الترحيب بمزيد منهم في المستقبل في ظل ما تنعم به الدولة من ازدهار، وما توفره من بيئة آمنة ومستقرة لحوالي 200 جنسية.

كما أعرب سموه عن تطلعه إلى أن تشهد هذه الزيارة نتائج مثمرة يكون لها بالغ الأثر في الارتقاء بعلاقات البلدين.

من جانبه رحب الرئيس فرانك فالتر شتاينماير بزيارة سموه ..مشيداً بدوره في الارتقاء بعلاقات البلدين وازدهارها..مؤكداً اهتمام بلاده بالبناء على هذه العلاقات لدفع التعاون المشترك على مختلف المستويات

حضر المأدبة معالي فريدريش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية.

كما حضرها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة والمسؤولين الألمان.