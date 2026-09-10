"مكتبة محمد بن راشد" تشارك في "أبوظبي للكتاب"

دبي في 10 سبتمبر / وام / تشارك مكتبة محمد بن راشد في الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي ومعرفي يجمع بين الجلسات الحوارية وورش العمل والأمسيات الشعرية والعروض المتخصصة والتجارب الفنية والتفاعلية، بجانب التعريف بخدماتها ومبادراتها ومشاريعها وإصداراتها.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إن المشاركة تعزز دور المكتبة في دعم الحراك الثقافي والمعرفي وحضور الكتاب والقراءة، وتوفر فرصة لتوسيع الشراكات وتبادل الخبرات.

وأكد حرص المكتبة الدائم على تقديم المعرفة كتجربة حية تجمع المحتوى والبرامج الثقافية وحفظ التراث.