أبوظبي في 10 سبتمبر/وام/ معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية:

"تماشياً مع رؤية القيادة، تحرص دولة الإمارات على بناء شراكات مستدامة وتنفيذ استثمارات طويلة الأمد، وتُعد ألمانيا شريكاً استراتيجياً واقتصادياً مهماً لدولة الإمارات على مدى عقود، ويعكس الإعلان عن استثمار جديد بقيمة 40 مليار يورو تطلعات دولة الإمارات لتعميق هذه العلاقات وتعزيزها خلال السنوات المقبلة.

واستناداً إلى استثمارات دولة الإمارات القائمة حالياً في ألمانيا، والتي تبلغ قيمتها 34 مليار يورو، نهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز فرص العمل القائمة على المهارات، بما يسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز التنافسية للمستقبل.

وكلنا ثقة بأن تأسيس مجلس الاستثمار الإماراتي–الألماني سيساهم في ترجمة هذه الشراكة طويلة الأمد إلى نتائج اقتصادية ملموسة، من خلال ربط رأس المال بالفرص التجارية، وتعزيز مرونة القطاع الصناعي وسلاسل الإمداد، وتحقيق قيمة مستدامة تعود بالنفع على البلدين".