انطلاق بطولة الإمارات للكيك بوكسينج في أبوظبي بمشاركة واسعة

أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام/ انطلقت اليوم منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للكبار التي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج بمشاركة واسعة من اللاعبين، في مبادلة دوم بنادي الجزيرة.

تعد البطولة أولى منافسات الموسم للاتحاد، ضمن أجندة الموسم الرياضي الذي يقام تحت شعار " موسم الأبطال".

وأقيمت اليوم الأدوار التمهيدية للبطولة، وذلك على البساط " التاتامي" وفقا للوائح الاتحاد الدولي للعبة، فيما تقام غدا منافسات الدور نصف النهائي.

وقال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج:"فخورون بإنطلاقة الموسم الجديد للاتحاد بمزيد من البطولات النوعية التي تدعم انتشار اللعبة.

وأكد أن الاتحاد يواصل نهجه اكتشاف ودعم المواهب الواعدة لتكون نواة للمنتخبات الوطنية التي تنتظرها المشاركات الخارجية خلال الفترة المقبلة.

ونوه خوري إلى أن الإنجازات المتواصلة التي تحققها المنتخبات الوطنية، تدعو للفخر وللمزيد من العمل من أجل الأفضل لنشر اللعبة وصناعة الأبطال، واستقطاب فئات جديدة.