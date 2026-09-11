انطلاق فعاليات كأس الاتحاد لرماية البندقية والمسدس بالشارقة

الشارقة في 11 سبتمبر/وام /انطلقت اليوم فعاليات بطولة كأس الاتحاد لرماية البندقية والمسدس 10 متر، بصالة الرماية في نادي الشارقة الرياضي.

تستمر البطولة حتى 13 سبتمبر الجاري برعاية ودعم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ونادي الشارقة الرياضي على أن تقام يوم غد منافسات المسدس والبندقية 10 أمتار للناشئين والناشئات، وتسبقها إجراءات فحص المعدات والأسلحة.

وقال حسن بن هدية الشحي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية، إن فعاليات اليوم تضمنت التدريب الرسمي للرماة والراميات بفئتي الناشئين والناشئات، والتعريف بأساسيات الأسلحة، وتبادل المعلومات.

وأوضح أن عمليات التسجيل شهدت إقبالا كبيرا من فئتي الذكور والإناث، بما يجسد اهتمام الفئات العمرية المختلفة بهذه الرياضة، والمشاركة في فعالياتها، نظرا لأهميتها في اكتشاف المواهب، وتطوير المهارات.