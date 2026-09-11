فوز الوحدة وكلباء والظفرة في دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 11 سبتمبر/وام/ فاز الوحدة على الشارقة 1-0 اليوم في استاد آل نهيان ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم ليرفع رصيده إلى 9 نقاط متساويا مع الشارقة عند الرصيد نفسه.

وضمن الجولة ذاتها فاز كلباء على عجمان 3-2 في استاد راشد بن سعيد رافعا رصيده إلى4 نقاط وتوقف رصيد عجمان عند 9 نقاط.

وفاز الظفرة على حتا 2-1 في استاد حمدان بن راشد آل مكتوم ليحصد أول ثلاث نقاط ويتوقف رصيد حتا عند 3 نقاط.

وفي استاد صقر بن محمد القاسمي، انتهت مباراة خورفكان مع بني ياس بالتعادل بدون أهداف ليضع كل فريق نقطة في رصيده ليرفع خورفكان رصيده إلى 4 نقاط، وبني ياس إلى نقطة واحدة.