"سوق السفر" يبحث دور الذكاء الاصطناعي في إعادة بناء ركائز قطاع السفر العالمي

دبي في 14 سبتمبر / وام / ناقش قادة القطاع في معرض سوق السفر العربي 2026 ضمن فعاليات "مسرح المستقبل" كيفية تجاوز الذكاء الاصطناعي لمجالات التخصيص وروبوتات المحادثة وخدمة العملاء المؤتمتة، ليتحول إلى قوة تعيد تشكيل الأنظمة الأساسية التي يقوم عليها قطاع السفر العالمي.

وفي إطار فعاليات "مركز التكنولوجيا والابتكار" ضمن فعالية "ترافيل تك" الذي تم إطلاقه حديثاً، افتتحت راشيل ترافيرس، رئيسة عمليات المملكة المتحدة في شركة "آر إكس جلوبال"، مسرح المستقبل ورحبت بالحضور في برنامج يمتد لأربعة أيام من النقاشات حول التقنيات والأفكار والابتكارات التي تُحدث تحولاً في قطاع السفر العالمي.

وعقب الافتتاح، ألقى الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الكلمة الرئيسية الأولى بعنوان "الدور الحقيقي للذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة مشهد السفر"، متناولاً كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل عملية اكتشاف الوجهات السياحية والأنظمة والشراكات الداعمة لهذا القطاع.

وسلّط الزرعوني الضوء على تداعيات ذلك على الوجهات السياحية، والأهمية المتزايدة لضمان إمكانية اكتشاف المعلومات السياحية وتفسيرها بدقة عبر المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقال إن أساليب ترتيب نتائج البحث التقليدية لم تعد كافية، ومع لجوء المسافرين بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على الإجابات، يتعين علينا أن نضمن ألا تكون دبي حاضرة ومرئية فحسب، بل أن يتم تمثيلها أيضاً بمعلومات حديثة ودقيقة وموثوقة عبر منظومة السياحة بأكملها، وعندما نرصد فجوات، فإننا نتعامل معها أولاً باعتبارها تحديات تتعلق بالمحتوى وقابلية الاكتشاف، وليس مجرد مشكلات تقنية.

و تناولت الكلمة الرئيسية الحاجة إلى الانتقال من الاستخدامات المنفصلة وأوضحت أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يعمل بمعزل عن غيره، فالقيمة الحقيقية تكمن في دمجه عبر شبكة الشركاء والنظم، بحيث تتحرك الوجهات وشركات الطيران والفنادق والجهات الحكومية بتناغم تام، لتتحول الطموحات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى حلول عملية تعيد صياغة مشهد السفر.

وقالت دانييل كورتيس، المديرة الإقليمية لمحفظة شركة آر إكس جلوبال في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن النقاش الدائر حول الذكاء الاصطناعي في قطاع السفر يتطور بوتيرة متسارعة للغاية، فقد تجاوزنا مرحلة التساؤل عن كيفية استخدام الشركات الفردية للذكاء الاصطناعي لتحسين جانب محدد من رحلة المسافر، ليصبح السؤال الأهم الآن هو ماذا سيحدث عندما يصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً متأصلاً في البنية التحتية والمنظومات التي تدعم قطاع السفر ذاته؟.

و تناولت جلسة بعنوان: "فك شيفرة نمو قطاع الضيافة – ماذا يريد مسافرو اليوم؟ "كيفية استجابة الفنادق للمسافرين الذين باتت دوافع سفرهم أكثر تنوعاً وتداخلاً، كما قدمت سيينا باروليس-كوك، مديرة التسويق والاتصالات في شركة دراغون تريل إنترناشونال، نتائج بحث جديد حول عودة السياحة الصينية إلى الخارج، وذلك خلال جلسة بعنوان: "الترحيب مجدداً بالمسافر الصيني: رؤى تسويقية لمنطقة الشرق الأوسط".

و بحثت جلسة بعنوان: "الريادة في طبقة الاكتشاف" كيفية إسهام وكلاء الذكاء الاصطناعي والبحث الحواري والتخطيط المستقل للرحلات في إعادة تشكيل أساليب اكتشاف خيارات السفر وحجزها، فيما تناولت جلسة بعنوان: "الذكاء الاصطناعي في مواجهة الإنسان: ماذا يعني أن تكون محترفاً في عصر الذكاء؟" كيفية إعادة الأتمتة تعريف الخبرات المهنية وقيمة الحكم البشري والإبداع واتخاذ القرارات.

ويعد "مسرح المستقبل" الذي تقع ضمن "مركز التكنولوجيا والابتكار" جزءاً محورياً من فعالية "ترافيل تك"، التي انطلقت هذا العام كمعرض متخصص ومُقام بالتزامن مع المعرض الرئيسي، حيث تشهد هذه الفعالية الجديدة مشاركة أكثر من 180 جهة عارضة من 30 دولة عبر قاعتين مخصصتين، في حين يستعرض "مركز التكنولوجيا والابتكار" الذي يمتد على مساحة 850 متراً مربعاً أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والمعزز، والروبوتات، والتكنولوجيا المالية، والتقنيات المستدامة.

كما يدعم البرنامج الشعار الأوسع لمعرض سوق السفر العربي لعام 2026، وهو "السفر في عام 2040: استشراف آفاق جديدة عبر الابتكار والتكنولوجيا"، ويناقش كيف تساهم التحولات التكنولوجية، وتغير توقعات المسافرين، وتعزيز التعاون في القطاع، في تشكيل ملامح الحقبة القادمة للسياحة العالمية.