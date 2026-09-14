"الصناعة الأمنية بدبي" تطلق الدورة التأهيلية لمبادرة تأهيل الكوادر الإماراتية

دبي في 14 سبتمبر / وام / أطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية اليوم الدورة التأهيلية ضمن مبادرة تأهيل الكوادر الإماراتية بمشاركة أكثر من 120 متقاعدا إماراتيا وذلك في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتمكين الكفاءات الوطنية والاستفادة من خبراتها المتراكمة وتعزيز دورها ومشاركتها الفاعلة في قطاع الأمن الخاص.

وخلال افتتاح المبادرة رحّب المهندس عارف الجناحي المستشار الأمني في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بالمشاركين في الدورة التأهيلية مؤكداً أهمية الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم الوطنية.

وقال سعادة خليفة إبراهيم السليس الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية إن مبادرة تأهيل الكوادر الإماراتية تعكس التزام المؤسسة بتمكين الكفاءات الوطنية والاستثمار في الخبرات الإماراتية المتراكمة وفتح آفاق جديدة أمامها لمواصلة العطاء والمشاركة في دعم منظومة الأمن الخاص في إمارة دبي.

وكانت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية قد أعلنت عن المبادرة في يناير 2026 وبدأت فور الإعلان عنها أعمال الإعداد والتجهيز إلى جانب إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لاستقبال طلبات التسجيل حيث شهدت المبادرة إقبالاً واسعاً وتجاوز عدد الطلبات المستلمة 400 طلب.

وفي يوليو 2026 أطلقت المؤسسة اختبارات تحديد المستوى للمتقدمين بهدف تقييم الكفاءات والمهارات وتحديد مدى جاهزيتهم للانتقال إلى المرحلة التدريبية وأسفرت الاختبارات عن تأهل أكثر من 120 متقاعداً إماراتياً للالتحاق بالبرنامج التأهيلي.

ويمتد البرنامج التأهيلي على مدار أسبوعين في مركز تدريب الكوادر الأمنية بمشاركة نخبة من المدربين والمتخصصين من عدد من الجهات العسكرية والمدنية ويتضمن برنامجاً تدريبياً متكاملاً يجمع بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية بما يسهم في تطوير مهارات المشاركين ورفع مستوى جاهزيتهم.

ومن جانبه قال المهندس خالد الحمادي مدير إدارة المقاييس والرقابة في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية إن وصول أكثر من 120 متقاعداً إماراتياً إلى المرحلة التأهيلية جاء بعد مراحل متكاملة بدأت باستقبال أكثر من 400 طلب مروراً باختبارات تحديد المستوى وتقييم جاهزية المتقدمين.

وأضاف أن البرنامج التأهيلي قد صمم على مدار أسبوعين ليجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي بمشاركة مدربين ومتخصصين من جهات عسكرية ومدنية بهدف تطوير مهارات المشاركين وتعزيز جاهزيتهم للمرحلة المقبلة بما يتناسب مع متطلبات ومعايير العمل في قطاع الأمن الخاص.

وتهدف المبادرة إلى تأهيل الكوادر الإماراتية وتطوير مهاراتها ورفع جاهزيتها والاستفادة من الخبرات الوطنية المتراكمة لدى المتقاعدين بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية ومساهمتها الفاعلة في قطاع الأمن الخاص وخدمة المجتمع.

وتشكل الدورة التأهيلية مرحلة رئيسية ضمن مسار المبادرة وتسعى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية من خلالها إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم الوطنية بما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة لمواصلة العطاء والمساهمة في دعم وتطوير منظومة الأمن الخاص في إمارة دبي.