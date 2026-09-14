3 ميداليات للإمارات في مونديال "الرماية البارالمبية"





سيئول في 14 سبتمبر/ وام/ حقق منتخبنا الوطني للرماية البارالمبية 3 ميداليات في منافسات التراب لفئة "بي تي 1"، بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، في بطولة العالم للرماية البارالمبية - تشانغوون 2026 المقامة حاليا في كوريا الجنوبية.

وجاءت الذهبية في منافسات الفرق لفئة " بي تي 1" عن طريق الثلاثي محمد الحبسي ومحمد الهاشمي وسيف الحميري، برصيد 282 نقطة، متفوقا على المنتخب الإيطالي، 271 نقطة، وذهب المركز الثالث إلى المنتخب التشيكي ب 259 نقطة.

وتفوق رماة الإمارات في منافسات الفردي، بعد فوز محمد الهاشمي بالفضية مسجلا 19 نقطة، وأحرز محمد الحبسي البرونزية برصيد 15نقطة، بينما حقق السويسري مورات بيليت الذهبية برصيد 22 نقطة.

وأكد سعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، أن الإنجاز الإماراتي في بطولة العالم يجسد قدرة أصحاب الهمم على تحقيق الإنجازات بأعلى المستويات، مشيرا إلى أن اللاعبين لم يكتفوا بالمنافسة، بل نجحوا في فرض حضورهم بين نخبة أبطال العالم، بحصد الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

وأضاف أن هذا الإنجاز يضاعف المسؤولية على اللاعبين والجهاز الفني في المرحلة المقبلة، للمحافظة على التميز، آملا البناء على هذه النتائج ومواصلة العمل بنفس الطموح في المرحلة المقبلة للوصول إلى مزيد من النتائج الإيجابية.