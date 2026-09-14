الهدة تتصدر والظبي الأسرع في لقايا مهرجان العين للهجن





العين في 14 سبتمبر/ وام/ تواصلت صباح اليوم منافسات التمهيدي الثالث لمهرجان العين الثاني 2026 لسباقات الهجن، بميدان الروضة في منطقة العين، بإقامة منافسات "سن اللقايا" لمسافة 4 كلم.

وافتتحت "الهدة" لحمود أحمد بن حميد الجديلي المنافسات بحصد لقب الشوط الأول بزمن قدره 6:08:77 دقيقة، وتصدر “شاهين” لمحمد علي بن حميدي المنصوري، لقب الشوط الثاني مسجلا 6:07:48 دقيقة.

وتفوقت "الظبي"، لعبدالله فاهم بن عبدالله يوسف آل عبدالله، في الشوط الثالث محققة أفضل توقيت في الفترة الصباحية، بزمن قدره 6:06:42 دقيقة.

وشهد الشوط الرابع، فوز "مياس" لمحمد سهيل سالم العامري، بصدارة المركز الأول ب 6:11:46 دقيقة، بينما نجحت “غازية” لخليفة عبدالله محمد الشامسي في حصد لقب الشوط الخامس بزمن قدره 6:16:46 دقيقة.

وأسفرت منافسات الشوط السادس، عن فوز “الخوف” لحمد عوض بن زيتون المهيري بالمركز الأول، ب 6:12:93 دقيقة، بينما كان اللقب الشوط السابع، من نصيب "الموج" لحمود مقبل بن سيف الجحافي مسجلاً 6:11:55 دقيقة.

وانتزعت "طليعة" لمحمد عوض عتيق بن زيتون المهيري لقب الشوط الثامن، محققة 6:12:95 دقيقة، بينما كان اللقب في الشوط التاسع، من نصيب "أرباح" لمصبح عبدالله بن مصبح راعي الطيره العامري بزمن قدره 6:12:36 دقيقة.

وذهب لقب الشوط العاشر إلى “مرحب” لمحمد عبدالله محمد الشامسي، ب 6:11:43 دقيقة، وتوجّت "مزنة"، لسيف عبيد بن محمد الخالص العامري بالمركز الأول في الشوط الحادي عشر بزمن قدره 6:15:87 دقيقة.

وحصد "عزاوي"، لمحمد منصور بن سالم العامري لقب الشوط الثاني عشر مسجلاً 6:08:63 دقيقة، بينما تألق “كفو” لسيف سلطان بن حمدان الدرعي، بحصد لقب الشوط الثالث عشر مسجلا 6:14:38 دقيقة.

ونجحت "طلايع" لحمد عوض بن زيتون المهيري في تصدر الشوط الرابع عشر، بزمن قدره 6:11:90 دقيقة، ثم اختتم “متوج" لسيف سهيل بن نخيرات العامري منافسات الفترة الصباحية، بحصد لقب الشوط الخامس عشر محققا 6:09:37 دقيقة.