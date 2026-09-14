"الاقتصاد والسياحة بدبي": التوسع الفندقي يعكس ثقة القطاع الخاص

دبي في 14 سبتمبر /وام/ أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن افتتاح فنادق ومنشآت جديدة في دبي خلال الفترة الماضية يعكس ثقة القطاع الخاص في سوق دبي وقدرته على مواصلة زخمه.

وقال كاظم في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش الدورة الثالثة والثلاثين من سوق السفر العربي "ATM"، إن هذه الثقة تنعكس في كافة القطاعات سواء من جانب القطاع الحكومي، أو من جانب القطاع الخاص عبر تطوير الفنادق وافتتاح منشآت جديدة وإعادة ترميم عدد من الفنادق القائمة، بما يضمن جاهزيتها للفترة المقبلة.

وأكد أن الزخم الكبير الذي يشهده سوق السفر العربي، مع حضور مشاركين من مختلف أنحاء العالم، يعكس الرغبة في استعادة التواصل والنشاط في قطاع السفر والسياحة عالمياً، لافتاً إلى أن نقل موعد المعرض من مايو إلى سبتمبر استهدف إقامته في توقيت يشهد عودة أكبر للحركة إلى السوق.

وأضاف أن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عملت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص خلال الفترة الماضية لمواصلة الزخم السياحي.

وحول توقعاته لأداء القطاع خلال الفترة المقبلة، أبدى كاظم تفاؤله بأداء الربع الأخير من العام والفترات المقبلة.

وأكد أن التركيز لا يقتصر على تحقيق انتعاش خلال الربع الأخير من العام، بل يمتد إلى الاستفادة من هذا الزخم للدخول إلى العام المقبل بصورة قوية، مشدداً على أن التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين والحملات الترويجية واستمرار الاستثمار في البنية التحتية والقطاع الفندقي تمثل عناصر أساسية في الاستعداد لعودة الحركة السياحية إلى مستوياتها السابقة.

وأشار إلى أن دبي أنهت عام 2025 وبدأت الشهرين الأولين من عام 2026 بأرقام قياسية، مؤكداً أن العمل مستمر لاستعادة تلك المستويات وبناء زخم يدعم دخول القطاع إلى العام المقبل بصورة قوية.

من جانبها، أكدت حور الخاجة، نائب رئيس أول للعمليات الدولية في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن القطاع السياحي في دبي يواصل مسار النمو، مدعوماً بتنوع الأسواق المصدرة للزوار واستمرار الحملات الترويجية عالمياً، مع تفاؤل بأداء القطاع خلال الربع الأخير من العام الجاري في ظل الأجندة الحافلة بالفعاليات والأحداث الكبرى.

وقالت الخاجة إن دبي مستمرة في العمل وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33"، والتركيز على النمو وتعزيز مكانتها بين أبرز مدن العالم للسياحة والعيش والاستثمار.

وأكدت الخاجة أن تنوع الأسواق السياحية يمثل أحد عناصر القوة الأساسية لدبي، إذ تستقبل الإمارة الزوار من مختلف أنحاء العالم، دون حدوث تغير في تركيبة الأسواق الرئيسية، بما يعكس تنوع قاعدة الطلب على دبي كوجهة عالمية.

وبحسب البيانات التي استعرضتها الخاجة خلال لقاء إعلامي ضمن سوق السفر العربي 2026، استقبلت دبي 6.97 مليون زائر دولي خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2026، فيما بلغ عدد الزوار الدوليين في أغسطس وحده 869 ألف زائر.

وتوزعت الأسواق المصدرة للزوار خلال الفترة بين يناير وأغسطس على أوروبا الغربية بنسبة 20%، ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16%، وجنوب آسيا بنسبة 17%، وروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنسبة 14%، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 10%، وشمال شرق وجنوب شرق آسيا بنسبة 9%، والأمريكيتين بنسبة 7%، وأفريقيا بنسبة 5%، وأسترالاسيا بنسبة 2%.

وأشارت الخاجة إلى أن المؤشرات الفندقية تواصل تسجيل أداء إيجابي ، في الوقت الذي يستمر فيه القطاع في إضافة فنادق ومتاجر ومطاعم ومنتجات وتجارب جديدة.

وبلغ إجمالي السعة الفندقية في دبي بنهاية أغسطس 2026 نحو 148,796 غرفة موزعة على 947 منشأة فندقية.

وتصدرت الفنادق من فئة الخمس نجوم السعة المتاحة بـ51,846 غرفة ضمن 162 منشأة، تلتها فنادق الأربع نجوم بـ43,464 غرفة ضمن 194 منشأة، ثم الفنادق من فئة نجمة إلى ثلاث نجوم بـ28,331 غرفة ضمن 263 منشأة، فيما وفرت الشقق الفندقية الفخمة 13,591 غرفة ضمن 82 منشأة، والشقق الفندقية متوسطة المستوى 11,564 غرفة ضمن 93 منشأة.

وفي مجال الاستدامة، قالت الخاجة إن 237 فندقاً حصل في عام 2026 على "ختم دبي للسياحة المستدامة"، بزيادة قدرها 55%، مشيرة إلى مواصلة دمج الاستدامة في عمليات الفنادق وإدارة الوجهة.

وفيما يتعلق بالترويج الخارجي، أكدت أن طبيعة الحملات ومستوياتها منذ بداية العام اختلفت من سوق إلى أخرى وفق الظروف وحركة الطيران وإرشادات السفر في كل سوق، فيما عادت الحملات مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها للعمل في مختلف الأسواق.

وأعربت الخاجة عن تفاؤلها بأداء القطاع السياحي خلال الربع الرابع من العام الجاري، مشيرة إلى أن هذه الفترة والفترة المقبلة تشهد أجندة مزدحمة بالفعاليات الكبرى، بدءاً من سوق السفر العربي، إلى جانب فعاليات ومعارض ومنتديات أخرى، فضلاً عن أن الربع الأخير من العام يشهد عادة ارتفاعاً في أعداد الزوار بالتزامن مع تحسن الأجواء.