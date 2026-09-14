جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2026" تدعو المتحدثين الرسميين المتمّيزين للمشاركة بدورتها الـ13

الشارقة في 14 سبتمبر / وام / تضع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2026 التي ينظّمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الكفاءات الحكومية التي برزت في تمثيل مؤسساتها أمام الجمهور ووسائل الإعلام في واجهة المشهد الاتصالي من خلال فئة "أفضل متحدث رسمي" ضمن الجوائز الفردية والمخصصة للموظفين الحكوميين الذين أثبتوا حضوراً اتصالياً وإعلامياً مؤثراً.

وتواصل الجائزة استقبال المشاركات في دورتها الثالثة عشرة حتى 22 سبتمبر الجاري بما يتيح للموظفين الحكوميين الذين تنطبق عليهم متطلبات الفئة استعراض تجاربهم وممارساتهم الاتصالية والتّقدم عبر الموقع الإلكتروني لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2026 https://gca.sgmb.ae.

وتضم الدورة الثالثة عشرة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 23 فئة موزعة على خمسة قطاعات رئيسية تشمل جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والجوائز الفردية والمنافسات الإبداعية في الاتصال الذكي وجوائز لجنة التحكيم وجوائز الشركاء بما يعكس تنوع مجالات الجائزة واتساع نطاقها لاستقطاب التجارب والكفاءات والممارسات المتميزة في الاتصال.

وتعكس فئة "أفضل متحدث رسمي" أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه الموظّف الحكومي في إيصال رسائل مؤسسته وتقديم سياساتها ومبادراتها بصورة واضحة ومقنعة وتعزيز فهم الجمهور للقضايا والموضوعات المرتبطة بعملها بما يسهم في ترسيخ حضور المؤسسة وصورتها الإيجابية في المجتمع.

ولا يرتبط التميّز في هذا الدور بالصفة الوظيفية بقدر ما يرتبط بالكفاءة والقدرة على التّواصل إذ تركّز الفئة على الموظفين الذين استطاعوا من خلال مشاركاتهم الإعلامية وتفاعلهم مع الجمهور تمثيل مؤسساتهم بصورة إيجابية وأظهروا حضوراً إعلامياً مميزاً ومهارات عالية في التواصل والتعبير ونقل الرسائل بوضوح ودقة وتأثير.

وتتنوّع المشاركات التي تعكس تجربة المرشّح بين الظهور في البرامج التلفزيونية والإذاعية والمنصات الرقمية والمشاركة في المؤتمرات الصحفية واللقاءات الإعلامية ممثلاً عن جهة عمله إلى جانب مساهماته الاتصالية في شرح السياسات والمبادرات الحكومية للجمهور وإيصال رسائلها بوضوح.

وتشمل الفئة كذلك الأداء الاتصالي للمرشّح خلال الأزمات والمواقف الحسّاسة وقدرته على التعامل معها باحترافية إلى جانب الأنشطة الإعلامية والاتصالية التي أسهمت في تعزيز صورة المؤسسة وبناء الثقة مع الجمهور بما يعكس كفاءته في التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة والتزامه بالشّفافية والمصداقيّة في تقديم المعلومات.

وتتجاوز الفئة جودة الحضور والظهور الإعلامي إلى الأثر الذي يحققه المرشّح في تعزيز فهم الجمهور لرسائل الجهة التي يمثّلها وإسهامه في بناء الثّقة مع المجتمع وتحقيق صورة إيجابية لمؤسسة إلى جانب مدى قدرته على إيصال الرسائل المؤسسية بوضوح واتساق وفهم القضايا والسياسات التي يمثّلها واختيار أساليب التّواصل الملائمة للجمهور ووسائل الإعلام المختلفة.