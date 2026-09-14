"منتزه مليحة الوطني و"ذا تشيدي البيت الشارقة" يحصدان عددا من "جوائز السفر العالمية 2026"

الشارقة في 14 سبتمبر/وام/ أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" فوز وجهاتها بأربعة ألقاب ضمن "جوائز السفر العالمية 2026" شملت لقبين على مستوى الشرق الأوسط لكل من منتزه مليحة الوطني وفندق "ذا تشيدي البيت الشارقة" إلى جانب لقبين إضافيين للفندق والجناح الكبير في "ذا تشيدي البيت".

فقد فاز منتزه مليحة الوطني بلقب "أفضل منتزه وطني في الشرق الأوسط 2026" فيما نال "ذا تشيدي البيت الشارقة" لقبي "أفضل منتجع بوتيك في الشرق الأوسط 2026" و"أفضل منتجع في الشارقة 2026" .. ونال الجناح الكبير في "ذا تشيدي البيت" لقب "أفضل جناح فندقي في الشارقة 2026" للعام السابع على التوالي.

وتعكس النتائج تنوّع الوجهات التي تطوّرها "شروق" واختلاف التجارب التي تقدمها ففي مليحة ترتبط التجربة بالإرث الأثري والبيئة الصحراوية والاستكشاف والأنشطة في الهواء الطلق بينما يرتبط "ذا تشيدي البيت الشارقة" بالنسيج التاريخي والعمراني للشارقة من خلال تجربة ضيافة فاخرة داخل مبانٍ تراثية أعيد إحياؤها.

وقال سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لـ "شروق" : " تعكس هذه الجوائز تنوّع المقوّمات السياحية في الشارقة والنهج الذي يوجّه تطويرنا لكل وجهة فنحن لا نعتمد نموذجاً واحداً في مختلف أنحاء الإمارة بل ننطلق من الخصائص التي تمنح كل مكان تفرّده ونبني عليها ففي مليحة يتمثّل ذلك في صون مشهد طبيعي وأثري استثنائي والتعريف بقيمته فيما يقوم نهجنا في ذا تشيدي البيت على الحفاظ على الموروث والطابع العمراني للشارقة التاريخية وتؤكد هذه النتائج التزامنا في شروق بتطوير وجهات قادرة على المنافسة إقليمياً مع الحفاظ على ارتباطها الوثيق بهوية الشارقة".

ويضع فوز منتزه مليحة الوطني بلقب "أفضل منتزه وطني في الشرق الأوسط 2026" الوجهة ضمن أبرز المنتزهات الوطنية في المنطقة بعد منافسة قوية ضمّت أربعة منتزهات أخرى فيما كان منتزه مليحة الوطني الوجهة الإماراتية الوحيدة ضمن القائمة النهائية لهذه الفئة ما يمنحه حضوراً مميزاً بين الوجهات الطبيعية والأثرية في المنطقة.

ويقع المنتزه ضمن المنطقة الأساسية لموقع الفاية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو في سياق تراثي يوثّق فترات استثنائية الطول من الوجود البشري والتكيّف مع البيئات الجافة بينما تحتضن مليحة تاريخاً إنسانياً يمتد لأكثر من 210 آلاف عام وتجمع بين المشاهد الصحراوية والاستكشاف الأثري والتعلّم ورصد النجوم والتجارب المرتبطة بطبيعة المنطقة.

وطوّرت "شروق" التجربة السياحية في مليحة حول هذه العناصر بما يتيح للزوار التعرّف إلى بيئتها الطبيعية والأثرية من خلال تجارب متكاملة للزيارة والضيافة .

وسبق أن نالت مليحة جوائز ضمن "جوائز السفر العالمية" إذ فاز مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية بلقب "أفضل مبادرة للسياحة المستدامة في الشرق الأوسط" في عامي 2019 و2020.

وحصد فندق "ذا تشيدي البيت الشارقة" جائزتين في دورة 2026 هما "أفضل منتجع بوتيك في الشرق الأوسط" و"أفضل منتجع في الشارقة" ليجمع في دورة هذا العام بين لقب على مستوى الشرق الأوسط وفوز جديد على مستوى الشارقة.

ويقع فندق "ذا تشيدي البيت، الشارقة" وجناح السراي – بيت خالد بن إبراهيم في منطقة "قلب الشارقة" التاريخية وقد طُوّر ضمن مشروع للحفاظ على التراث أعاد توظيف خمسة بيوت تاريخية يزيد عمرها على 100 عام وكانت تعود لعائلات إماراتية بارزة وحوّلها إلى وجهة ضيافة من فئة الخمس نجوم.

وجاء ترميم هذه البيوت بعناية للحفاظ على عمارتها الإماراتية الأصلية وطابعها الثقافي مع تكييفها لتوفير تجربة ضيافة معاصرة تحافظ على ارتباطها بتاريخ المكان ومن بينها المنزل السابق لإبراهيم بن محمد المدفع و يضم اليوم متحفاً ومكتبة يوثّقان تاريخ الإمارة ودوره فيها بما يربط تجربة الإقامة في "ذا تشيدي البيت الشارقة" مباشرة بالإرث الثقافي والتاريخي للموقع.

وبينما يمثّل لقب "أفضل منتجع بوتيك في الشرق الأوسط" فوزاً للفندق على المستوى الإقليمي يواصل لقب "أفضل منتجع في الشارقة" سلسلة انتصاراته على مستوى الإمارة وكان "ذا تشيدي البيت الشارقة" قد نال لقب "أفضل منتجع في الشارقة" في أعوام 2023 و2024 و2025 ليشكّل فوزه في عام 2026 تتويجه الرابع على التوالي ضمن هذه الفئة.

كما نال الجناح الكبير في "ذا تشيدي البيت الشارقة" لقب "أفضل جناح فندقي في الشارقة 2026" مسجّلاً فوزه السابع على التوالي ضمن هذه الفئة في "جوائز السفر العالمية" ويحتفظ الجناح باللقب سنوياً منذ عام 2020 ليشكّل واحداً من أكثر ألقاب الفندق استمرارية ضمن "جوائز السفر العالمية" ويضاف إلى جوائزه في دورة 2026.