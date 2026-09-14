إطلاق خدمة إصدار رخصة القيادة الدولية الفورية في مطار دبي الدولي خلال 5 دقائق

دبي في 14 سبتمبر / وام / أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ونادي الإمارات للسيارات والسياحة، ومركز "آمر"، إطلاق خدمة إصدار رخصة القيادة الدولية بشكل فوري في مركز سعادة المتعاملين في مطار دبي الدولي- مبنى المسافرين رقم (3) القادمون، وذلك للمواطنين والمقيمين من حاملي رخص القيادة الإماراتية السارية.

يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات في المواقع الحيوية، بما يواكب وتيرة السفر المتسارعة، ويوفر حلولاً عملية تُراعي طبيعة تنقل المسافرين واحتياجاتهم في مراحل ما قبل السفر، حيث تُتيح الخدمة إصدار رخصة القيادة الدولية خلال مدة لا تتجاوز خمس دقائق فقط.

تعتمد الخدمة على تكامل الأنظمة الرقمية بين الجهات الشريكة، إذ يكتفي المتعامل بتقديم بطاقة الهوية الإماراتية، ورخصة قيادة إماراتية سارية المفعول، ونسخة من جواز السفر، إلى جانب صورة شخصية، ليقوم النظام بالتحقق التلقائي من البيانات واعتماد الطلب فورياً، بما يضمن دقة الإجراءات وسرعة الإنجاز في بيئة تشغيلية متكاملة وعلى مدار الساعة.

وفي هذا السياق، أكد اللواء خلف أحمد الغيث مساعد المدير العام لأذونات الدخول والإقامة، أن هذه الخطوة تعكس النهج الذي تتبناه دبي في تطوير الخدمات الحكومية وقال : " نحرص في إقامة دبي على أن تكون تجربة المتعامل امتداداً لمنظومة السفر الذكية، من خلال خدمات استباقية تُقدَّم في المكان والوقت المناسبين.. وإطلاق خدمة إصدار رخصة القيادة الدولية في مطار دبي الدولي يجسد تكامل الجهات الحكومية، ويعكس جاهزية دبي لتوفير حلول مرنة تسهّل حياة المسافرين وتعزّز ثقتهم بمنظومة الخدمات".

من جانبه، أوضح أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن الخدمة تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون بين الشركاء الاستراتيجيين، وتسهم في تحسين تجربة المتعاملين عبر توفير خدمات فورية في أحد أكثر المواقع حيوية في الإمارة، مع إتاحة الخدمة على مدار الساعة (24/7).