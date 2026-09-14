حمدان بن محمد: "سوق السفر العربي" منصة عالمية تعكس مكانة دبي وتجمع قادة السفر والسياحة لصناعة مستقبل القطاع

دبي في 14 سبتمبر / وام / زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، معرض «سوق السفر العربي» في دورته الثالثة والثلاثين، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 17 سبتمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات والشركات المتخصصة في قطاع السفر والسياحة من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.

واستمع سموه إلى شرح من معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، حول أبرز فعاليات الدورة الحالية، وما يقدمه المعرض من منصة عالمية تجمع نخبة من قادة وخبراء قطاع السفر والسياحة، وتستعرض أحدث الحلول والابتكارات والتوجهات التي تسهم في تشكيل مستقبل القطاع.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن استضافة دبي لـ"سوق السفر العربي" تجسد ريادتها على خريطة السفر والسياحة العالمية، وتعكس قدرتها على جمع مختلف مكونات القطاع تحت مظلة واحدة، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو.

وقال سموه: "نرحب بضيوف دبي والمشاركين في الدورة الثالثة والثلاثين من سوق السفر العربي، هذا الحدث العالمي الذي يعكس مكانة دبي الرائدة في قطاع السفر والسياحة، ويؤكد قدرتها على جمع قادة القطاع وخبرائه وصنّاع مستقبله من مختلف أنحاء العالم."

وأضاف سموه: "دبي ستواصل دورها المحوري في صناعة مستقبل السفر والسياحة عالمياً، انطلاقاً من رؤية طموحة تستشرف الفرص وتواكب التحولات المتسارعة في القطاع.. ونتطلع إلى أن تسهم هذه الدورة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وإطلاق شراكات جديدة تخدم مستقبل القطاع في دولة الإمارات والعالم».

وتفقّد سموه خلال جولته عدداً من أجنحة الجهات والشركات المشاركة في المعرض، شملت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وفلاي دبي، ووزارة الاقتصاد والسياحة، وطيران الإمارات، والريس للسفريات، حيث اطّلع سموه على أبرز مبادراتها وخدماتها وتجاربها المقدمة للزوار والمسافرين، واستمع إلى شرح حول مشاركاتها وأحدث الحلول والمشروعات التي تقدمها في قطاع السفر والسياحة.

كما اطلع سموه على جانب من أبرز المنتجات والتجارب السياحية والخدمات المبتكرة التي تستعرضها الجهات المشاركة، وما توفره من فرص للتعاون والشراكات وتعزيز حركة السفر والسياحة بين دولة الإمارات ومختلف الأسواق العالمية.

ويُعد «سوق السفر العربي» من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ويجمع سنوياً نخبة واسعة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين وممثلي الجهات السياحية وشركات الطيران والضيافة والسفر من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز مكانة دبي منصةً عالمية لتبادل المعرفة والخبرات واستكشاف فرص النمو في القطاع.

وتأتي دورة عام 2026 من المعرض لتوفر منصة عالمية متكاملة تجمع نخبة الوجهات السياحية وهيئات السياحة وشركات الطيران والعلامات التجارية الرائدة في قطاع الضيافة وشركات التكنولوجيا والمشترين والمتخصصين، بما يعزز فرص التواصل وتوسيع الشراكات وتوطيد العلاقات التجارية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام نمو القطاع وتطوره خلال المرحلة المقبلة.

ويسلّط المعرض الضوء على أبرز التحولات التي ترسم مستقبل السياحة العالمية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتطور توقعات المسافرين، وتعزيز مرونة الوجهات السياحية، وتوظيف حلول التنقل الذكي، وترسيخ أسس النمو المستدام طويل الأمد.

كما يشكل المعرض منصةً تجمع شركات التكنولوجيا والمبتكرين وكبار رواد القطاع لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات، وبناء شراكات نوعية تسهم في تطوير منظومة السفر والسياحة وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات وصناعة فرص النمو المستقبلية.