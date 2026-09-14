عبدالله بن سالم القاسمي يواصل استقبال المعزين في وفاة الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي

الشارقة 14 سبتمبر/وام/ استقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، عصر اليوم المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي، وذلك في منزل سموه بضاحية البديع في الشارقة.

وتقبل سموه التعازي من الشيوخ، وكبار المسؤولين وممثلي السلك الدبلوماسي لدى الدولة، ورجال الأعمال والمواطنين وأعيان البلاد وأبناء الجاليات.

وأعرب المعزون عن خالص تعازيهم إلى سمو نائب حاكم الشارقة، وأبناء وذوي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حضر مجلس العزاء كل من الشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب سمو حاكم الشارقة، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ عبدالرحمن بن سالم القاسمي، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

كما حضر مجلس العزاء، الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.