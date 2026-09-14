وزارة الدفاع تقيم مراسم جنازة عسكرية لشهيدَي الوطن

أبوظبي في 14 سبتمبر/ وام/ جرت في مستشفى زايد العسكري، مراسم الجنازة العسكرية لشهيدَي الإمارات، الرائد عبدالله شامس المنهالي، والمرشح سعيد عبدالله الشامسي، اللذين انتقلا إلى جوار ربهما شهيدين أثناء أدائهما مهمة تدريبية في الدولة، اليوم (الإثنين).

حضر المراسم عدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع، إلى جانب عدد من أسرتي الشهيدين وذويهما.

وتقدمت وزارة الدفاع بخالص العزاء والمواساة إلى أسرتي الشهيدين، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.