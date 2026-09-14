حديقة أم الإمارات تحتفي بأربعة نماذج نسائية ملهمة في المجتمع

أبوظبي في 14 سبتمبر /وام/ احتفت حديقة أم الإمارات بأربع نساء إماراتيات قدمن نماذج ملهمة في العطاء والتميز وخدمة المجتمع، تقديراً لإسهاماتهن وأثرهن الإيجابي في حياة الآخرين، وذلك ضمن مبادرة أطلقتها الحديقة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2026.

تسلط المبادرة الضوء على نماذج نسائية إماراتية في مجالات التعليم والفضاء والعمل الإنساني ودعم أصحاب الهمم والتكاتف الأسري، بما يعكس تنوع إسهامات المرأة الإماراتية ودورها الفاعل في خدمة الأسرة والمجتمع ودعم مسيرة التنمية في الدولة.

وكرمت الحديقة الفائزات ببطاقة الولاء الذهبية، التي تمنحهن دخولاً غير محدود إلى حديقة أم الإمارات لمدة عام كامل، إلى جانب عدد من المزايا والعروض.

شملت قائمة المكرمات هند إبراهيم، التي قدمت نموذجاً في التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والأسرية ورعاية ابنها من أصحاب الهمم، محولةً التحديات التي واجهتها إلى تجربة ملهمة في الصبر والعطاء ودعم الأسر التي تواجه ظروفاً مماثلة.

كما كرمت الحديقة مريم الحمادي، الباحثة الإماراتية المتخصصة في مجال دفع المركبات الفضائية، والتي حققت أعلى معدل تراكمي في برنامج الماجستير بجامعة خليفة، وتشارك حالياً في مشروع مرتبط بمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، في نموذج يجسد طموح الكفاءات الوطنية الشابة وإسهامها في تعزيز حضور الدولة في علوم واستكشاف الفضاء.

وضمت قائمة المكرمات الدكتورة نادية خليل الصايغ، مؤسسة مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في دبي، تقديراً لمسيرة امتدت لأكثر من أربعة عقود في خدمة أصحاب الهمم وتمكينهم ودعم أسرهم.

وتم أيضا تكريم صالحة الرميثي، التي جسدت نموذجاً في التكاتف الأسري والإيثار، من خلال مساندتها لشقيقتها خلال رحلة علاجها من السرطان، وحرصها على اكتساب مهارات تمريضية تمكنها من تقديم الرعاية اللازمة لها خلال مراحل العلاج.

كانت حديقة أم الإمارات قد أطلقت المبادرة مطلع أغسطس الماضي، ودعت أفراد المجتمع إلى ترشيح نماذج نسائية إماراتية من محيطهم المجتمعي، بهدف إبراز قصصهن وإنجازاتهن وأثرهن الإيجابي.

وأكدت الحديقة أن المشاركات التي تلقتها عكست نماذج متنوعة من العطاء والتميز، وجسدت الدور البارز للمرأة الإماراتية في دعم أسرتها ومجتمعها والمساهمة في مسيرة التنمية، مشيرة إلى مواصلة دورها وجهة مجتمعية تحتفي بالقصص التي تعكس قيم العطاء والتكاتف والمسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات.