بلدية دبا تشارك في المؤتمر العام العشرين لمنظمة المدن العربية بسلطنة عُمان

دبا في 14 سبتمبر / وام / شاركت بلدية دبا في أعمال المؤتمر العام العشرين لمنظمة المدن العربية، الذي استضافته بلدية ظفار في سلطنة عُمان مؤخرا تحت شعار «مدن أكثر ابتكاراً واستدامة»، بمشاركة نخبة من رؤساء البلديات والمحافظين وصنّاع القرار والخبراء من مختلف الدول العربية.

ناقش المؤتمر أبرز التحديات الحضرية، واستعرض التجارب والممارسات الحديثة في مجالات تطوير المدن والاستدامة والابتكار، إلى جانب الحلول الرامية إلى تعزيز مرونة المدن والارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات العربية.

وأكد سعادة المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا، أن مشاركة البلدية تأتي انطلاقاً من حرصها على تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العربية الرائدة في التنمية الحضرية، مشيراً إلى أن بناء مدن أكثر استدامة ومرونة يتطلب تعزيز التعاون وتبنّي حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمعات، وتواكب التوجهات المستقبلية في تطوير المدن