السويدي يقود الجواد "بابلو" إلى الصدارة في "دولية بلجيكا" لقفز الحواجز

بروكسل في 14 سبتمبر /وام/ حقق الفارس سالم أحمد السويدين على صهوة الجواد "بابلو اسكوبار كيه جيه في"، لقب خيول فئة الـ 6 سنوات في بطولة أوبلابييك ببلجيكا، التي جرت منافساتها خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري.

تضمنت البطولة منافسات الحدث الرئيسي من فئة الثلاث نجوم، وبطولة دولية من فئة النجمة، وأخرى لمشاركة خيول القفز الصغيرة من فئة النجمة أيضاً.

وجاء الفوز في فئة النجمة، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز ارتفاعها 1.25 متر، بعد إكماله المرحلة الثانية دون خطأ محققا 34.91 ثانية، بينما حصد جائزة المركز الثاني "دونانيتا بي في جي زد" بقيادة الفارس الألماني مايكل هيرولت، بزمن المرحلة الثانية 35.33 ثانية.

من جهة أخرى يستعد منتخبنا للتوجه إلى اليابان للمشاركة في الألعاب الآسيوية 2026، بعد مراحل متدرجة من الإعداد بدأها في أوروبا، بعدد من البطولات الدولية، من أبرزها بطولة لاتوكيه فرنسا الدولية فئة الثلاث نجوم، ثم دوليات القفز فئة الأربع والخمس نجوم، وصولا إلى دوليتي مونستر بألمانيا وأوبلابييك ببلجيكا.