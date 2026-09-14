"دبي للمرأة" تعزز المهارات القيادية لموظفات كهرباء دبي

دبي في 14 سبتمبر / وام/ نظمت مؤسسة دبي للمرأة بالتعاون مع كلية هالت الدولية للأعمال ورشة عمل بعنوان "القيادة في ظل التحديات" بمشاركة 15 موظفة من هيئة كهرباء ومياه دبي وذلك ضمن مبادرات المؤسسة للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية الذي تمتد فعالياته من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026.

تم خلال الورشة التعريف بالأنماط القيادية المختلفة وتنمية الوعي بها ومساعدة المشاركات على توظيفها بمرونة وفاعلية في التعامل مع المواقف والتحديات المختلفة بما يدعم قدرتهن على اتخاذ القرارات والتكيف مع بيئات العمل المتغيرة.

وتناولت العلاقة بين الأسلوب القيادي لكل مشاركة وطريقة تعاملها مع المواقف المختلفة وتأثيرها في الآخرين بما يعزز وعيها بذاتها ونقاط قوتها القيادية ويمكّنها من اختيار النهج الأنسب وفقاً لطبيعة الموقف والسياق الذي تتعامل معه.

وأكدت نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة أن تطوير المهارات القيادية للمرأة الإماراتية يمثل أحد المحاور المهمة في جهود المؤسسة لتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية ..مشيرة إلى أن الاستثمار في القدرات القيادية يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها بيئات العمل.

وقالت أهلي :"نعتز بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي وكلية هالت الدولية للأعمال كونه نموذجا للشراكات النوعية التي تحرص مؤسسة دبي للمرأة على تطويرها للاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجال إعداد القيادات".