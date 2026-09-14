عمار بن حميد يدشن حزمة خدمات رقمية للتنظيم الإيجاري بمعرض عجمان العقاري

عجمان في 14 سبتمبر /وام/ دشن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حزمة من الخدمات الرقمية التي تقدمها دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في مجال التنظيم الإيجاري، وذلك خلال مشاركة الدائرة في معرض عجمان للاستثمار العقاري، الذي تنظمه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري.

وأشاد سموه بجهود الدائرة في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الحكومية، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز تجربة المتعاملين، بما يدعم تنافسية القطاع العقاري في الإمارة.

واستمع سموه إلى شرح تفصيلي قدمه يوسف محمد الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الإيجاري بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، استعرض خلاله أبرز الخدمات والمزايا الرقمية التي يقدمها القطاع، ودورها في رفع كفاءة الخدمات المرتبطة بالتنظيم الإيجاري والقطاع العقاري، وتسريع الوصول إلى المعلومات والخدمات، بما يواكب احتياجات المتعاملين والمستثمرين.

وتشمل الحزمة "تبيان" المساعد القانوني الذكي، الذي يأتي بنسختين؛ الأولى خارجية مخصصة للجمهور، والثانية داخلية لموظفي قطاع التنظيم الإيجاري، ويقدم إجابات عن الاستفسارات المتعلقة بالمنازعات الإيجارية والإجراءات والخدمات، بما يسهم في تسريع الوصول إلى المعلومات وتعزيز كفاءة العمل.

وأوضح الشيبة أن "تبيان" يمثل إضافة نوعية إلى منظومة الخدمات الرقمية في قطاع التنظيم الإيجاري، من خلال توفير معلومات معتمدة بصورة سريعة وموثوقة، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للجمهور والملاك والمستأجرين والشركات وموظفي القطاع.

كما تتضمن الحزمة خدمة طلب تصديق عقد سكن عمال جديد، وخدمة طلب تصديق عقد سكن موظفين جديد، بما يتيح إنشاء العقود إلكترونياً، وتنظيم وتوثيق بيانات السكن، وتوفير رحلة رقمية متكاملة لإنجاز الإجراءات المرتبطة بها.

وتشمل الحزمة أيضا خدمة طلب تسجيل عقار لسكن العمال، وهي خدمة إلكترونية تتيح تسجيل العقارات والوحدات المستخدمة لهذا الغرض، وتوثيق بياناتها في النظام، بما يسهم في تنظيم بيانات مساكن العمال وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم الرقابة والإجراءات المرتبطة بها.

وتتضمن الخدمات أيضاً خدمة التوثيق الرقمي للمستندات، التي تتيح إصدار الختم الإلكتروني للعقود المعتمدة، بما يدعم التحقق من اعتماد العقد وصحته إلكترونياً، ويعزز موثوقية المستندات.

تأتي هذه الخدمات والمزايا الرقمية في إطار توجهات دائرة البلدية والتخطيط بعجمان لبناء منظومة خدمات حكومية أكثر ذكاءً وكفاءة، وتوسيع توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار، ويعزز جاهزية الإمارة لمستقبل رقمي يرتكز على الابتكار والكفاءة والاستباقية.