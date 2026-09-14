حمدان بن زايد يكرّم حمدان مسلم المزروعي تقديراً لعطائه في خدمة الوطن والعمل الإنساني

أبوظبي في 14 سبتمبر/ وام/ كرّم سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، تقديراً لجهوده المخلصة وإسهاماته في خدمة الوطن والعمل الإنساني، وما قدّمه من جهود نوعية دعمت رسالة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ورسّخت مكانتها في ميادين العمل الإنساني محلياً ودولياً.

وأشاد سموّه بإخلاص معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي وتفانيه في أداء واجباته، وإسهاماته في دعم رسالة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجهوده في خدمة المجتمع وترسيخ قيم التسامح وبناء الإنسان، مؤكداً أن الكفاءات الوطنية المخلصة أسهمت بدور فاعل في مسيرة التنمية والعطاء في دولة الإمارات.

وأكد سموّه أن تقدير أصحاب العطاء يأتي في إطار النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويواصل ترسيخه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الاحتفاء بمن أخلصوا في خدمة الوطن، وتثمين جهودهم وإسهاماتهم في مختلف ميادين العمل.

وأشار سموّه إلى أن خدمة الوطن والإنسان رسالة تتجسّد في تحمّل المسؤولية وأداء الأمانة بإخلاص، وأن ما يتركه الإنسان من أثر طيب في مجتمعه وحياة الآخرين يبقى موضع تقدير واعتزاز.

من جانبه، أعرب معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي عن شكره وتقديره لسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على هذا التكريم، مؤكداً أن دعم سموّه وتوجيهاته شكّلا حافزاً متواصلاً للبذل والعطاء، وأن خدمة الوطن والعمل الإنساني شرف يعتزّ به، ومسؤولية يحرص على الوفاء بها.

حضر التكريم الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان وعدد من المسؤولين.