الإمارات تشارك في اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بدول "التعاون" في المنامة

أبوظبي في 14 سبتمبر /وام/ شاركة دولة الإمارات في أعمال الاجتماع السابع والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة برئاسة سعادة خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، ومشاركة معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبحث مستجدات العمل الخليجي المشترك في المجالين النقدي والمصرفي.

وترأس معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفد الدولة الذي ضمّ سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وسعادة سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة، وعدداً من كبار المسؤولين.

وناقشت اللجنة التطورات النقدية والمالية بدول المجلس، والمبادرات الحالية والمستقبلية ضمن خطة العمل الخليجي المشترك للبنوك المركزية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل التجارب والممارسات في المجالين النقدي والمصرفي.

وتناولت اللجنة موضوع الاجتماع المشترك لمحافظي البنوك المركزية بدول المجلس مع بنك الشعب الصيني.

واستعرض المحافظون أبرز التوصيات المتعلقة بنظم المدفوعات والرقابة المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومستجدات اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، بما يدعم كفاءة الأنظمة المالية ومتانتها.

وترأس معالي خالد محمد بالعمى، على هامش أعمال الاجتماع، وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة المدفوعات الخليجية، الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الشركة، الذي ناقش مستجدات أعمال الشركة ونظام المدفوعات الخليجي "آفاق"، واستعرض أعمال اللجان المنبثقة عنه.