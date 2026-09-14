"كهرباء دبي" تؤكد مواءمة أولوياتها بمجال الاستدامة للتوجهات الوطنية والعالمية

دبي في 14 سبتمبر /وام/ نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، ثلاث ورش عمل افتراضية بمشاركة فئات متعددة من المعنيين، لمراجعة وتقييم الأهمية النسبية لـ32 موضوعاً في مجالات مختلفة تشمل الاقتصاد الدائري، والتغير المناخي، والابتكار، وإسعاد المتعاملين، والأمن السيبراني، بما يضمن مواءمة أولويات الهيئة في مجال الاستدامة مع تطلعات المعنيين والتوجهات الوطنية والعالمية.

وتشكل مصفوفة الأهمية النسبية أحد الأسس لإعداد تقارير الاستدامة وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "لدينا منظومة متكاملة لإشراك المعنيين تسهم في مواءمة أولوياتنا الإستراتيجية مع توقعاتهم والتوجهات المستقبلية في مختلف مجالات عمل الهيئة.. ويعكس تقييم الأهمية النسبية التزامنا بالشفافية والمساءلة، وحرصنا على تحويل التحديات البيئية إلى فرص للابتكار والنمو المستدام ورفع جودة الحياة، بما يدعم ريادة دبي ويعزز مكانة الهيئة نموذجاً عالمياً للمؤسسات الخدماتية المستدامة والمبتكرة". وأضاف أن نتائج تقييم الأهمية النسبية تمثل مرجعاً رئيساً في تطوير الإستراتيجيات والمبادرات ومؤشرات الأداء، وتوجيه الموارد نحو المجالات التي تحقق أكبر قيمة مضافة للمعنيين وأثراً مستداماً للاقتصاد والبيئة والمجتمع، وأن هذا النهج يعزز جودة تقارير الاستدامة ويدعم بناء منظومة حوكمة أكثر فاعلية تواكب تطلعات المعنيين وتتخطى توقعاتهم وتدعم مسيرة دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

وشملت عملية إشراك المعنيين فئات داخلية وخارجية متنوعة، تضمنت الإدارة العليا والموظفين والجهات الحكومية والمستثمرين والموردين والمتعاملين والشركاء والمجتمع.

وأظهرت نتائج تقييم الأهمية النسبية لعام 2025 تركيزاً واضحاً على القضايا البيئية المرتبطة بالتغير المناخي والانبعاثات والطاقة والمياه والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات، بما يعكس دور الهيئة في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز كفاءة الموارد ومرونة البنية التحتية.