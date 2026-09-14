سوق السفر العربي / "منصوري فيراري 812" تنضم إلى أسطول دوريات شرطة دبي الفارهة

دبي في 14 سبتمبر/وام/ ضمّت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة «منصوري فيراري 812 سوبرفاست»، المعدّلة من شركة منصوري لتعديل السيارات، إلى أسطول دورياتها الفارهة، ودشّنتها خلال فعاليات سوق السفر العربي المقام في مركز دبي التجاري العالمي، في خامس تعاون بين الطرفين في مجال السيارات الرياضية الفارهة.

دشّن السيارة العميد عمر علي الشحي، مساعد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الأمن الجنائي، بحضور العقيد محمد عبد الرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وعدد من ضباط شرطة دبي، ومن جانب شركة منصوري، أحمد عبادي، مدير عام الشركة.

واطلع العميد الشحي على مواصفات السيارة، التي تنتج قوة تصل إلى 800 حصان، وتتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.8 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 345 كيلومتراً في الساعة، وتضم محركاً بسعة 6.5 لتر، إلى جانب تعديل شامل في التصميم الخارجي يضفي عليها طابعاً رياضياً مميزاً.

وأشاد العميد الشحي بالتعاون الوثيق مع شركة منصوري، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الفارهة إلى أسطول دورياتها إلى تعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة، مثل برج خليفة و«بوليفارد الشيخ محمد بن راشد» و«جي بي آر» وغيرها من المناطق، إلى جانب الارتقاء بمواصفات السيارات المستخدمة في شرطة دبي وتحديثها.

من جانبه، قال كوروش منصوري، مدير شركة منصوري ومؤسسها: «تُعد شركة منصوري إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تعديل وتزويد السيارات الفارهة، ومقرها ألمانيا، وقد أعادت تعريف التميز في عالم السيارات باستمرار من خلال الحرفية المصممة حسب الطلب والتصميم الحصري».

وأضاف: «يسرنا أن نعلن عن تعاوننا الخامس مع شرطة دبي، حيث تجسّد سياراتنا بكل فخر هويتهم المرموقة.. وتبرز هذه الشراكة مع شرطة دبي التزامنا المشترك بالابتكار والتميز والريادة في عالم السيارات.. ونحن هنا اليوم لنكشف عن سيارة “منصوري فيراري 812”، التي صممتها شركة منصوري خصيصاً لشرطة دبي».

كانت شرطة دبي قد دشّنت سابقاً أربع دوريات فارهة معدّلة بالتعاون مع شركة منصوري، أبرزها «لامبورغيني ريفويلتو»، وهي سيارة «هايبركار» هجينة معدّلة بقوة تبلغ 1,070 حصاناً، وتتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.4 ثانية.

كما دشّنت «فيراري بوروسانغوي» أواخر 2025، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بمحرك V12 وقوة تبلغ 755 حصاناً، وجاءت بطلاء باللونين الأبيض والأخضر، مع مقصورة داخلية أرجوانية مخصصة ولوحة تحمل الرقم «12».

ودشّنت كذلك «رولز-رويس كولينان» عام 2025، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة معدّلة، تم الكشف عنها خلال سوق السفر العربي 2025، وهي نسخة وحيدة من نوعها بقوة 610 أحصنة، وتقوم بدوريات في المواقع السياحية، ومنها برج خليفة.

وكان أول تعاون بين الجانبين عبر سيارة «مرسيدس-AMG G63» عام 2024، التي تتميز بتصميم الهيكل العريض من شركة منصوري، إلى جانب ترقيات في الأداء الميكانيكي.