الاتحاد للطيران تنهي موسم الصيف بإشغال فاق 88%

دبي في 14 سبتمبر /وام/ أكد ماجد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للعمليات وشؤون الضيوف في شركة الاتحاد للطيران، أن الناقلة تواصل تسجيل أداء تشغيلي قوي خلال العام الجاري، مدعومة بارتفاع الطلب على السفر والتوسع في السعة المقعدية والأسطول وشبكة الوجهات.

وقال المرزوقي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركة "الاتحاد للطيران" في سوق السفر العربي، إن الناقلة أنهت موسم الصيف بأداء قوي، حيث تجاوز معدل إشغال المقاعد 88% خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس.

وأضاف أن الاتحاد للطيران رفعت السعة المقعدية المتاحة بنحو 15% مقارنة بالعام الماضي، بالتزامن مع مواصلة تعزيز عملياتها التشغيلية، مشيراً إلى استمرار الزخم خلال الفترة المقبلة مع انضمام المزيد من الطائرات وإطلاق وجهات جديدة.

وأوضح أن أسطول الاتحاد للطيران سيصل إلى 130 طائرة نهاية العام الجاري بعد استلام نحو 15 طائرة جديدة، في وقت تستهدف فيه إستراتيجية الشركة للنمو الوصول إلى أكثر من 200 طائرة بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن خطط التوسع تشمل انضمام طائرات جديدة من طراز "إيرباص A321LR" و"إيرباص A350"، إلى جانب طائرات أخرى لدعم النمو المتواصل في شبكة الناقلة.

ولفت المرزوقي إلى أن الاتحاد للطيران تعتزم استثمار نحو 20 مليار دولار في الطائرات الجديدة وتجربة الضيوف على مدى السنوات العشر المقبلة، بما في ذلك نحو مليار دولار ضمن برنامج تحديث أسطولها الحالي.

وقال إن هذه الاستثمارات تأتي في إطار مواصلة الشركة تطوير منتجاتها وتجربة السفر بالتوازي مع النمو المتسارع في حجم عملياتها وشبكتها العالمية.

وأضاف أن الاتحاد للطيران تستعرض خلال مشاركتها في سوق السفر العربي أحدث منتجاتها، بما في ذلك تجربة طائرات "إيرباص A321LR"، إلى جانب المقصورة الجديدة كلياً لطائرات "إيرباص A330" التي يتم الكشف عنها لأول مرة خلال المعرض.

وأوضح أن طائرات "إيرباص A330" الجديدة ستبدأ دخول الخدمة اعتباراً من سبتمبر 2027، على أن تنضم 15 طائرة من هذا الطراز إلى أسطول الاتحاد للطيران على مدى خمس سنوات، وستؤدي دوراً مهماً في شبكة الرحلات الإقليمية ومتوسطة المدى، بما يوفر مرونة أكبر لخدمة الوجهات ذات الطلب المرتفع في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وتضم طائرة "A330" الجديدة ثلاث درجات للسفر، تشمل أربعة أجنحة فقط في الدرجة الأولى، و24 مقعداً في درجة الأعمال و252 مقعداً في الدرجة السياحية.