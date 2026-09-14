"مصدر" و"تاليري إنرجيا" تدشنان محطة "شيبوك 2" لطاقة الرياح في صربيا بقدرة 154 ميغاواط

بلغراد(صربيا) في 14 سبتمبر/وام/ أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، وشركة "تاليري إنرجيا" الفنلندية المتخصصة في إدارة صناديق الاستثمار في الطاقة المتجددة، اليوم عن تدشين محطة "شيبوك 2" لطاقة الرياح بقدرة 154 ميغاواط، لتصبح مع محطة "شيبوك 1" جزءاً من أكبر مجمع لطاقة الرياح في صربيا ومنطقة غرب البلقان.

أقيمت مراسم التدشين في العاصمة بلغراد، بحضور معالي دوبرافكا ديدوفيتش هاندانوفيتش، وزيرة التعدين والطاقة في صربيا، وسعادة أحمد المنهالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى صربيا، وإيلينا أوليلا، نائب السفير الفنلندي لدى صربيا، إلى جانب قيادات وكبار المسؤولين في "مصدر" و"تاليري إنرجيا".

وتم إنشاء محطة "شيبوك 2" إلى جانب محطة "شيبوك 1" لطاقة الرياح بقدرة 158 ميغاواط في منطقة جنوب بانات بصربيا، على بُعد نحو 40 كيلومتراً من بلغراد.

وتبلغ القدرة الإجمالية للمشروعين 312 ميغاواط، ما يكفي لتوفير الكهرباء النظيفة لنحو 178,800 منزل ويستقطب المشروعان استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز قيمتها 2.1 مليار درهم "500 مليون يورو"، لدعم تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في صربيا.

وفي ظل تزايد الطلب على الكهرباء في صربيا، ستوفر محطة "شيبوك 2" على مدى العقود المقبلة إمدادات كهرباء موثوقة وبتكلفة تنافسية من مصادر محلية، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في صربيا والقدرة على مواجهة تقلبات أسعار الوقود، ويدعم بناء منظومة طاقة أكثر مرونة وتنوعاً.

وإلى جانب مجمّع "شيبوك" لطاقة الرياح الذي دخل حيز التشغيل، تمتلك "مصدر" محفظة مشروعات قيد التطوير في صربيا بقدرة إجمالية تتجاوز 200 ميغاواط، وتشمل مشروعات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة.

وتبرز صربيا كسوق واعدة للنمو في قطاع الطاقة المتجددة على المدى الطويل، حيث تستهدف زيادة قدراتها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنحو 3.5 غيغاواط بحلول عام 2030، ورفع حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي إمدادات الكهرباء خلال الفترة نفسها.

وبهذه المناسبة، قالت معالي دوبرافكا ديدوفيتش هاندانوفيتش، وزيرة التعدين والطاقة في صربيا، إن استكمال محطة ’شـيبوك 2‘ لطاقة الرياح يمثل خطوة مهمة في جهود صربيا لخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة وتعزيز أمن الطاقة، لترتفع بذلك القدرة الإجمالية لمحطتي طاقة الرياح اللتين طورتهما "مصدر" في صربيا إلى 312 ميجاواط، بما يعادل نحو 25% من إجمالي قدرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الحالية في البلاد.

وأضافت: " أسهمت ’مصدر، على مدى السنوات الماضية بدور رئيسي في تنمية قدرات طاقة الرياح في صربيا، وكانت محطة ’شيبوك 1‘من أولى المشاريع التي دعمت تطوير قطاع طاقة الرياح في صربيا، فيما تأتي محطة’شيبوك 2‘ كمشروع بارز ضمن سوق يشهد نمواً متسارعاً وتطوراً ملحوظاً، وكانت "مصدر" على امتداد هذه المسيرة شريكاً موثوقاً في تطوير قطاع الطاقة المتجددة.. ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا في تطوير مشاريع جديدة وتعزيز جهودنا المشتركة لخفض انبعاثات قطاع الطاقة في صربيا ودعم استدامته".

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، إن تدشين مشروع ’شيبوك 2‘ لطاقة الرياح يمثل محطة مهمة في إطار توسيع مشروعات وأعمال "مصدر" في صربيا، ويؤكد قدرتنا على تنفيذ مشروعات نوعية بكفاءة عالية وفي وقت قياسي وبتكلفة تنافسية، وسوف نواصل بالتعاون مع شركائنا دعم تطوير بنية تحتية متقدمة وموثوقة للطاقة في البلاد، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، ومع تخطي القدرة الإجمالية لمجمع شيبوك 300 ميغاواط، إلى جانب محفظة مشروعات مهمة قيد التطوير في صربيا، فإننا نمضي قدماً في توسيع نطاق أعمالنا وتعزيز حضورنا في أسواق المنطقة وأوروبا الوسطى والشرقية.

وقال كاي رينتالا، الرئيس التنفيذي لشركة "تاليري انرجيا"، إن تدشين مشروع ’شيبوك 2‘ يأتي في إطار التزامنا طويل الأمد تجاه المنطقة، ومع دخول محطتي ’شيبوك 1‘ و’شيبوك 2‘ مرحلة التشغيل، أصبح مجمع شيبوك لطاقة الرياح الأكبر من نوعه في صربيا ومنطقة غرب البلقان، ما يعكس خبرتنا الاستثمارية ونهجنا المنضبط في تنفيذ مشروعات تحقق قيمة مستدامة للمجتمعات المحلية وتدعم تطوير قطاع الطاقة في صربيا، ونتطلع إلى الاستفادة من هذه التجربة المهمة، ومواصلة تعزيز خبراتنا في السوق الصربية، وتوسيع أعمالنا في أسواق أوروبا الشرقية، وتطوير قدراتنا على مدار السنوات المقبلة.

ووفرت محطة "شيبوك 2" خلال مرحلة الإنشاء أكثر من 1000 فرصة عمل ضمن فرق العمل والمقاولين وإدارة المشروع، وكان معظمهم من أبناء منطقة جنوب بانات.

وتضم المحطة 22 توربينة رياح من صنع شركة "نوردكس"، ومن المتوقع أن تنتج ما يصل إلى 336 ألف ميغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، ما يكفي لتوفير احتياجات نحو 80 ألف منزل من الكهرباء، وتفادي انبعاث نحو 311,200 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وتعود ملكية محطة "شيبوك 2" بالتساوي إلى "مصدر" و"تاليري إنرجيا"، فيما جرى تطوير المشروع بالتعاون مع شركة "نيو إنرجي سوليوشنز".

وتمتلك "مصدر" محفظة مشروعات عالمية تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 65 غيغاواط، وتغطي أسواق الطاقة المتجددة الرئيسية وعالية النمو، وتشمل مختلف تقنيات الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح البرية والبحرية، ونظم بطاريات تخزين الطاقة، والحلول الهجينة.

وفي إطار مساعيها للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، تواصل "مصدر" توسعها ونموها في الأسواق العالمية الرئيسية وفق نهج منضبط ومدروس، لتوفير طاقة نظيفة وموثوقة وبتكلفة تنافسية تلبي النمو السريع في الطلب العالمي على الكهرباء.