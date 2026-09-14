سعود بن صقر يستقبل وفداً من رجال الأعمال وممثلي الشركات المكسيكية

رأس الخيمة في 14 سبتمبر/ وام / استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، وفداً من رجال الأعمال وممثلي الشركات المكسيكية، برئاسة سعادة لويس ألفونسو دي ألبا غونغورا، سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة السفير والوفد المرافق، وبحث معهم سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم التطلعات نحو مزيد من التقدم والازدهار.

واستعرض اللقاء فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين رأس الخيمة ومجتمع الأعمال المكسيكي، والاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة، وما توفره من بيئة أعمال متطورة وتنافسية، وبنية تحتية داعمة لنمو الشركات وتوسعها، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يعزّز الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه، أعرب الوفد عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بالمناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به الإمارة، وما توفره من فرص واعدة لنمو الأعمال وازدهارها في مختلف القطاعات.

وحضر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عقب اللقاء، حفل العشاء الذي أقيم في قصر سموه بمناسبة اليوم الوطني للمكسيك، وعكس عراقة موروثها الثقافي.