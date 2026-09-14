الملتقى الثاني للسياحة الرياضية يدعو إلى إنشاء أجندة عربية موحدة للقطاع

الشارقة في في 14 سبتمبر / وام / شارك اتحاد الإمارات لألعاب القوى في أعمال الملتقى الثاني للسياحة الرياضية الذى عقد اليوم فى دبي وقدم رؤية إماراتية طموحة لتعزيز مكانة السياحة الرياضية بوصفها أحد القطاعات الواعدة القادرة على الجمع بين الرياضة والسياحة والاقتصاد والاستثمار والثقافة والإعلام في منظومة واحدة.

وقدم الدكتور خالد النابلسي رئيس لجنة الإعلام والتسويق في اتحاد الإمارات لألعاب القوى نائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب نائب رئيس الاتحاد الدولي للمثقفين العرب خلال الملتقى رؤية متكاملة لتطوير السياحة الرياضية العربية والانتقال بها من إطار الفعاليات والمبادرات المتفرقة إلى صناعة عربية مؤسسية ذات أهداف اقتصادية وسياحية واضحة.

وأكد النابلسي أن العالم يشهد تحولاً كبيراً في مفهوم العلاقة بين الرياضة والسياحة وأن البطولات الرياضية لم تعد مجرد منافسات تنتهي بإعلان النتائج وتتويج الفائزين بل أصبحت منصات اقتصادية وسياحية وإعلامية واستثمارية متكاملة.

وقال إن القيمة الحقيقية للسياحة الرياضية تكمن في قدرتها على تحريك مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية في الوقت ذاته فضلاً عن دورها في تعزيز القوة الناعمة والتواصل بين الشعوب والترويج للهوية الثقافية والحضارية للدول.

وسلط النابلسي الضوء على التجربة الإماراتية مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في بناء نموذج متقدم يجمع السياحة والرياضة والطيران والضيافة والترفيه والاستثمار والبنية التحتية الحديثة ما جعلها واحدة من أبرز الوجهات القادرة على استضافة الأحداث والبطولات الدولية وتحويلها إلى تجارب سياحية واقتصادية متكاملة مشيرا إلى أن الإمارات لم تعد مجرد مكان يستضيف العالم بل أصبحت منصة تجمع العالم وتصنع الأحداث وتحوّلها إلى فرص ومن هذه التجربة يمكن أن تنطلق رؤية عربية أكثر طموحاً للسياحة الرياضية.

ودعا النابلسي إلى إنشاء أجندة عربية موحدة للسياحة الرياضية تقوم على حصر وتنظيم البطولات والماراثونات وسباقات الطرق والمعسكرات الرياضية والملتقيات والفعاليات الكبرى في الدول العربية والعمل على تسويقها إقليمياً ودولياً باعتبارها منتجات رياضية وسياحية متكاملة إلى جانب بناء شراكات مؤسسية تجمع الاتحادات الرياضية والهيئات السياحية وشركات الطيران والفنادق والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات الثقافية والإعلامية ومنظمات دعم المواهب بما يحقق قيمة اقتصادية أكبر للفعاليات الرياضية ويضاعف قدرتها على استقطاب الزوار والجماهير مؤكدا أن نجاح هذه المنظومة يتطلب وجود آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة ومؤشرات لقياس الأثر الاقتصادي والسياحي والإعلامي لكل فعالية.