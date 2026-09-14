منتخبنا لكرة القدم المصغرة يفوز على نظيره الباكستاني في أمم آسيا

جاكرتا في 14 سبتمبر/ وام/ فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة على نظيره الباكستاني4-1 مساء اليوم في الجولة الثانية من مباريات كأس أمم آسيا المقامة حاليا بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ووضع منتخبنا الوطني أول ثلاث نقاط في رصيده بالمجموعة الثانية بعد مستويات مميزة في مباراة اليوم، ونجح بتعويض الخسارة الافتتاحية أمام نظيره السوري 2-5.

ويواصل منتخبنا الوطني مبارياته في البطولة يوم غد بمواجهة نظيره الياباني في الجولة الثالثة من المنافسة، بطموحات الفوز لتعزيز آماله في التأهل إلى الدور المقبل، قبل مباراته الختامية أمام أوزبكستان الفائز في مباراتيه على نظيريه الياباني والسوري وصاحب العلامة الكاملة في المجموعة.