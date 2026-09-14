برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. تنظيم النسخة الثانية من سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري 2026

دبي في 14 سبتمبر /وام/ تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ينظم المجلس النسخة الثانية من سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري 2026.

جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، ضمن مشاركة المجلس في معرض سوق السفر العربي 2026 في دبي، حيث تنطلق فعاليات السلسلة خلال الفترة من 10 أكتوبر إلى 5 ديسمبر 2026، وتشمل 7 سباقات تقام في 7 قرى موزعة على إمارات الدولة.

وتهدف سلسلة السباقات إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، وإبراز المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية للقرى الإماراتية، وتعزيز مكانتها كوجهات سياحية مستدامة، بما ينسجم مع جهود المجلس في تطوير المناطق الريفية وتحقيق التنمية المتوازنة في أنحاء الدولة.

وتبدأ الجولة الأولى في قدفع بإمارة الفجيرة يوم 10 أكتوبر، تليها الهباب في دبي يوم 17 أكتوبر، ثم وادي الحلو في الشارقة في 24 أكتوبر، وفلج المعلا في أم القيوين في 31 أكتوبر، ومصفوت في عجمان يوم 14 نوفمبر، والرمس في رأس الخيمة يوم 28 نوفمبر، على أن تختتم السلسلة في الشويب بإمارة أبوظبي يوم 5 ديسمبر 2026.

وتحافظ النسخة الثانية على مفهوم الرحلة الذي يميز السلسلة، بتنقل المشاركين بين القرى الإماراتية لاكتشاف تنوع تضاريسها وطبيعتها وثقافتها، بما يحول السباقات إلى تجربة تجمع بين الرياضة والاستكشاف والسياحة، إلى جانب تعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية في القرى المستضيفة.

كما تشهد النسخة الثانية إضافة وجهتين جديدتين إلى مسار السلسلة، هما الهباب ووادي الحلو، في إطار توسيع التجربة وإتاحة الفرصة للمشاركين لاكتشاف المزيد من الوجهات الريفية المتميزة في دولة الإمارات.

وتأتي هذه النسخة بعد النجاح الذي حققته سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري في عام 2025، والتي استقطبت أكثر من 5000 مشارك من نحو 50 جنسية، وأكثر من 25 ناديا ومجموعة للجري، إلى جانب تكريمها من منظمة الأمم المتحدة للسياحة تقديرًا لإسهامها في دعم السياحة الرياضية والمجتمعية، بما يعكس نجاح المبادرة في الجمع بين الرياضة والتنمية والسياحة.

وأكد سعادة محمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أن المجلس يواصل تنفيذ مشاريعه وبرامجه انطلاقًا من رؤية القيادة الرشيدة، الهادفة لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في مناطق الدولة المختلفة، وتعزيز جودة الحياة، ودعم الفرص الاقتصادية والسياحية، وتمكين المجتمعات المحلية، بما يرسخ مكانة القرى الإماراتية كوجهات تنموية وسياحية متكاملة، ويعكس نهج دولة الإمارات في بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة.

وقال إن النسخة الثانية من سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري تعد محطة جديدة في مسيرة هذا المشروع الوطني، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى، حيث نجحت في توظيف الرياضة كوسيلة لتعزيز السياحة المجتمعية والتنمية المحلية، وإبراز ما تتمتع به القرى الإماراتية من مقومات طبيعية وثقافية وتراثية، بما يسهم في استقطاب الزوار، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز الشراكات مع الجهات المختلفة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.