إقبال على المشاركة في برنامج الشراع الأولمبي بنادي دبي للرياضات البحرية

دبي في 14 سبتمبر /وام/ أعلن نادي دبي للرياضات البحرية ارتفاع عدد المشاركين في برنامج الشراع، أحد أبرز البرامج الداعمة لرياضة الشراع الأولمبية، مع تزايد الإقبال من المواطنين والمقيمين من الجنسيات والفئات العمرية المختلفة.

وشهد الأسبوع الثاني من البرنامج انضمام مجموعة جديدة من الأطفال إلى فئة "الأوبتيمست"”، إلى جانب حضور متنوع في تدريبات فئة "الإلكا" للقارب الشراعي الأولمبي، شمل السيدات والفتيات والشباب والرجال، فضلاً عن مشاركة عدد من أولياء الأمور مع أبنائهم، بما عزز البعد المجتمعي والعائلي للبرنامج.

وأكد النادي أن مشاركة الأسر في التدريبات والإبحار على شواطئ دبي عكست ارتباط المجتمع الإماراتي بالبحر، وأسهمت في نقل الثقافة والمهارات البحرية بين الأجيال، فيما يواصل البرنامج تطوير مهارات المشاركين عبر مستويات تدريبية متدرجة تراعي الأعمار والخبرات والقدرات الفردية.

وقال يوسف خالد البستكي، رئيس المدربين في قسم المواهب وتطوير الأداء الرياضي بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن الإقبال المتزايد على البرنامج يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة في بناء الشخصية وتعزيز الصحة والمهارات.

وأضاف أن حرص أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم منذ ساعات الصباح الأولى خلال عطلة نهاية الأسبوع يجسد اهتمام الأسرة بدعم الأبناء وتشجيعهم على ممارسة الرياضة واستثمار أوقاتهم في التعلم والنشاط، مؤكداً أن نجاح البرنامج يمثل نجاحاً مجتمعياً يعكس البيئة الداعمة للرياضة والتعلم والتنوع في دولة الإمارات وإمارة دبي.