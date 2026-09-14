أبوظبي تطلق دليلاً رقمياً لاستكشاف أكثر من 200 جزيرة

أبوظبي في 14 سبتمبر/وام/ أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، "دليل أبوظبي للجزر والرياضات المائية"، منصة رقمية تتيح للزوار استكشاف أكثر من 200 جزيرة في الإمارة، والتعرف إلى أبرز التجارب البحرية والرياضات المائية.

يضم الدليل مسارات سياحية مقترحة، وخريطة تفاعلية، ومعلومات عن المحميات البحرية والمشغلين المرخصين، إلى جانب إرشادات أساسية لمرتادي البحر، بما يسهم في استكشاف سواحل أبوظبي وجزرها بصورة آمنة ومسؤولة.

ويتيح الدليل التعرف إلى مجموعة متنوعة من التجارب، تشمل الإبحار والتنقل بين الجزر، والتجديف بقوارب الكاياك عبر غابات القرم، واستكشاف البيئات الساحلية والطبيعية التي تتميز بها الإمارة.

ويصنف الدليل جزر أبوظبي ضمن فئات تشمل الجزر الموصى بها للزيارة، والمتاحة للزيارة، ومحدودة الوصول، والمحميات البحرية، والجزر المملوكة ملكية خاصة، وغير المتاحة للزوار، بما يساعد المستخدمين على التخطيط لرحلاتهم بصورة أكثر وضوحاً ومسؤولية.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إن الدليل يفتح آفاقاً جديدة أمام الزوار لاكتشاف الإرث البحري للإمارة من خلال تجارب متنوعة وآمنة ومستدامة، ويعزز مكانة أبوظبي وجهةً رائدة للسياحة البحرية.

ويأتي إطلاق الدليل دعماً لمستهدفات إستراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تستهدف استقطاب 39.3 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، وتوفير 178 ألف فرصة عمل جديدة، وزيادة مساهمة السياحة في اقتصاد الإمارة إلى 90 مليار درهم.

وطورت الدائرة الدليل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعية، بما يسهم في دعم نمو السياحة البحرية وتوفير تجربة متكاملة لاستكشاف البيئة البحرية في أبوظبي وفق أفضل الممارسات