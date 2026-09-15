مجمع الشارقة للفضاء والفلك يرصد ظاهرة احتجاب الزهرة خلف القمر نهارا

الشارقة في 15 سبتمبر / وام / نظم مجمع الشارقة للفضاء والفلك التابع لجامعة الشارقة فعالية فلكية لرصد وتوثيق ظاهرة احتجاب كوكب الزهرة خلف القمر نهاراً، بمشاركة نخبة من الفلكيين والطلبة والمهتمين.

وتضمنت الفعالية، التي تهدف إلى تعزيز الثقافة العلمية، متابعة مراحل الظاهرة التي استمرت نحو ساعة و20 دقيقة باستخدام أحدث أجهزة الرصد، إلى جانب تقديم عروض تفاعلية ومحاكاة علمية في قبة الشارقة الفلكية.

واكتسبت الظاهرة أهميتها الاستثنائية من حدوثها نهارا؛ حيث تمكن المشاركون من توثيق اختفاء الزهرة، الذي يعد من ألمع الأجرام السماوية، خلف قرص القمر في طور الهلال المتزايد، وظهوره مجدداً، وسط شروح علمية مفصلة حول حركة الأجرام السماوية.