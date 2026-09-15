عبدالعزيز وراشد بن حميد يزوران منصة عجمان في سوق السفر العربي 2026

عجمان في 15 سبتمبر/ وام / اطلع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، خلال زيارتهما منصة إمارة عجمان في سوق السفر العربي 2026، المقام في مركز دبي التجاري العالمي على مشاركة الجهات والمنشآت السياحية تحت مظلة المنصة والتقيا ممثلي الفنادق والمنتجعات وشركات السفر والسياحة والجهات المشاركة.

واستمع الشيخ عبدالعزيز بن حميد والشيخ راشد بن حميد، إلى أبرز جهود المشاركين في تطوير المنتجات والتجارب السياحية، واستكشاف فرص التعاون مع الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز تنافسية الإمارة على خارطة السياحة العالمية.

كما اطلع الشيخ عبدالعزيز بن حميد والشيخ راشد بن حميد على أركان منصة عجمان، التي شملت ركن "من ذاكرة عجمان"، ويستعرض محطات من تاريخ الإمارة ومسيرة تطورها من خلال مجموعة من الصور الأرشيفية، إلى جانب الركن الثقافي الذي يبرز الحرف التقليدية والموروث المحلي، والركن الإعلامي والتفاعلي الذي يقدم محتوى وتجارب تعكس الوجه السياحي والثقافي للإمارة بأسلوب مبتكر.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد أن عجمان تمضي نحو مرحلة جديدة عنوانها التكامل والابتكار والاستدامة، مستندة إلى مقوماتها السياحية وما تتمتع به من مرونة وقدرة على تطوير منتجات متنوعة تواكب التحولات العالمية في صناعة السفر والسياحة، وتلبي احتياجات الأسواق، وتمنح الزائر تجربة تعكس خصوصية عجمان وروحها الإماراتية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على بناء تجارب سياحية متكاملة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتنويع الأسواق المستهدفة، بما يواكب التغيرات في سلوك المسافرين والاتجاهات الجديدة في قطاع السياحة عالمياً.

وتأتي مشاركة دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان في سوق السفر العربي ضمن جهودها لتعزيز حضور الإمارة وجهة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، والاستفادة من المحافل الدولية لتوسيع شبكة الشراكات واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار، بما يسهم في دعم نمو القطاع السياحي وتحقيق أهداف الإمارة المستقبلية ورؤية عجمان 2030.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان أن مشاركة الإمارة في معرض سوق السفر العربي 2026 في دبي، تمثل فرصة مهمة لتعزيز حضور عجمان على خارطة السياحة العالمية، والتواصل مع نخبة من صناع القرار والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة من مختلف دول العالم.

وقال سعادته في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن المعرض، الذي يعد من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، يشكل منصة مهمة للقاء الشركاء الإستراتيجيين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع نطاق الشراكات، بما يسهم في استقطاب المزيد من السياح من مختلف الأسواق العالمية إلى إمارة عجمان.

وأوضح الهاشمي أن المشاركة تهدف كذلك إلى الاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات التي يشهدها القطاع السياحي، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، والاستفادة من الحلول التي تقدمها الشركات المتخصصة، بما يدعم جهود الإمارة في تطوير منظومتها السياحية وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

وأضاف أن التطور المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة يتطلب مواصلة العمل على تطوير المنتجات والخدمات السياحية، ومواكبة أحدث الاتجاهات العالمية، مشيراً إلى أن الدائرة السياحة تحرص من خلال مشاركاتها في المعارض والفعاليات الدولية على توسيع شبكة علاقاتها وشراكاتها، وتعزيز حضور الإمارة كوجهة سياحية متميزة.

وأشار إلى أن مشاركة عجمان في معرض سوق السفر العربي تأتي بالتزامن مع إنجاز مهم تمثل في فوز الإمارة بجائزة "أفضل وجهة سياحية صاعدة في الشرق الأوسط لعام 2026" ضمن جوائز السفر العالمية "World Travel Awards" قبل انطلاق المعرض بيوم واحد باعتبارها من أفضل الوجهات السياحية الصاعدة على مستوى الشرق الأوسط.

وأكد أن هذا الإنجاز يمثل حافزاً لمواصلة بذل المزيد من الجهود للتعريف بالمقومات السياحية التي تزخر بها إمارة عجمان، وإبراز منتجاتها ووجهاتها السياحية بصورة أكثر حضوراً على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز جاذبيتها ويواكب تطلعاتها في تحقيق نمو مستدام للقطاع السياحي.